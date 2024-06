Doma před nejbližšími se umím projevit jako Balkánka, říká Sandeva

„Vášeň k tomuto povolání mám stejnou, to se nezměnilo. Jenom jsem si možná v některých věcech jistější. Ale v jiných zase vůbec, protože čím je člověk starší, tím větší cítí zodpovědnost,“ srovnává Sara Sandeva své pocity tenkrát a teď. Před prvním natáčecím dnem je i po letech vždy nervózní. „Ale to je hezké, to miluju.“

Trik žádný na odbourávání trémy nemá. „Alkohol skoro vůbec nepiju, takže ten by mi nepomohl. Spíš se potřebuji dobře na natáčení připravit a jít na plac s vědomím, že vím, co točím, jaká je moje role a co mě ten den čeká. A ten první den se to snažím jenom pěkně podchytit, aby všechno krásně šlapalo. Takže jsem spíš večer před tím doma, nikde do rána nejuchám, abych se dobře vyspala,“ říká herečka.

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

I když její partner Jakub Prachař má větší zkušeností s natáčením, ani on jí není v tomto směru nápomocný. „Nervozita je pocit, se kterým vám nikdo nepomůže. Ale Jakub je rozhodně podporující, a to stačí,“ vysvětluje Sara.

Kromě komediálního krimiseriálu Dvojka za zabití, jehož pokračování Prima připravuje, a nového seriálu Jakub a Sara, v němž se Sandeva znovu objeví se svým životním partnerem, čeká herečku i práce v zahraničí. V Makedonii dotočila krátký hraný film Izbor a práce na dalším snímku, tentokrát celovečerním, ji čeká na podzim v Anglii.

„V Makedonii mě jako herečku nějakým způsobem registrují, vědí, že žiji a pracuji v Česku. A protože jsem tam vedená v jedné agentuře, pozvali mě na casting. Natočila jsem se doma, poslala jim video a postoupila do druhého kola, které jsem dělala přes zoom call. A pak už jsem tam letěla na kamerové zkoušky,“ vypráví Sandeva, jak přišla k hlavní roli.

Sara Sandeva

Byl to její první krátký film a na natáčení vzpomíná ráda, byť šlo o drama. „Když v Makedonii otěhotníte a nestihnete si do určité velmi krátké doby zažádat o potrat, máte smůlu. V tu chvíli váš osud začnou určovat cizí lidé, což mi přijde šílené. Myslím si, že každá žena má mít právo rozhodovat o svém těle a životě sama,“ přibližuje Sandeva téma snímku.

Film by měl být uvedený na festivalech a tvůrci s napětím očekávají, jak bude přijat. „Bylo to náročné natáčení, hodně emotivní a intenzivní. Všechno jsme dělali na jeden záběr, takže jsem poprvé v životě zažila, že jsem točila jednu scénu čtrnáct minut. Je to sice krátký film, ale pro mě jako herečku znamená neskutečný posun,“ říká představitelka hlavní role.

Ve Velké Británii ji pro změnu čeká role baletky, která se zraní a tím pádem musí ukončit svoji kariéru. Během léčby dostává prášky proti bolestem, na kterých začne být závislá. Nakonec se u ní vyvine těžká závislost na heroinu a vinou partnera – dealera drog skončí jako prostitutka v nevěstinci. „Je to velké niterné drama, tak se musím na natáčení nějak psychicky připravit. Protože já si ty role fakt beru k srdci a tohle bude hodně emočně náročné,“ říká Sandeva, která ztvární hlavní postavu Kate.

Film vzniká v britsko-indonéské koprodukci a bude se točit v anglickém jazyce. „Mluvím slušně, ale pořád mám co zlepšovat, tak jsem si vzala hodiny angličtiny, prozrazuje herečka s makedonskými kořeny. „Hrát v cizích jazycích je složité. Jde z vás úplně jiná energie, máte jinou intonaci... A samozřejmě si člověk není v tom jazyce tak jistý,“ říká Sara, která za svoji mateřštinu považuje češtinu. Nicméně Izbor točila v makedonštině. „I když makedonsky mluvím doma s rodiči, tak přenést ten jazyk na plac, naplnit slova emocí a tím vším je náročné. I pro mě samotnou je zajímavé sledovat, jak moc je to jiné.“

Sara Sandeva a Jakub Prachař (4. června 2024)

Před kamerou i v soukromí herečka působí jako plachá křehká dívka. Ale zdání prý klame. Údajně je stejně temperamentní jako jiní Balkánci. „Je to taková moje stránka, kterou neukazuji velmi často. Ale doma s nejbližšími se opravdu dokážu projevit jako pravá Balkánka. Ale ta situace musí nastat přirozeně,“ prozradila.

Na svém partnerovi Jakubovi si nejvíc cení, že je přející. „Žít s někým, kdo vás podporuje a motivuje k tomu, abyste stoupala výš, je opravdu základ, to bych ráda vzkázala všem ženám. Já to takhle měla od mala v rodině a teď jsem to našla i v partnerovi, který má podobně nastavené myšlení,“ pochvaluje si. „Máme jeden pro druhého pochopení, i když je to občas těžké, protože jsou období, kdy pořád někam přelétávám a celý svůj život mám v jednom kufru. Ale doufám, že je na mě Jakub pyšný. Já na něj jsem.“

V současné době točí Sara s Jakubem nový seriál pro televizi Prima s pracovním názvem Jakub a Sara. Denně se musí naučit padesát až sedmdesát stránek textu. „Metodu na to žádnou nemám, naštěstí jsou ty scénáře dobře napsané, takže mi lezou do hlavy lehce. Dvakrát si to večer přečtu a pak ještě několikrát před natáčením zopakuji s režisérem a Jakubem. Zapojuji krátkou paměť. Jakmile text zahraju, jde z hlavy ven,“ přibližuje svoji metodu.

Zatím Prima plánuje natočit šestadvacet dílů, přičemž každý bude jakousi mozaikou situací, ve kterých se ústřední dvojice ocitne. Kopírovat budou problémy typické pro většinu párů, které spolu už nějakou dobu žijí.