Pomohl jí „tchán“ a terapeutka. Sara Sandeva hraje uškrcenou Desdemonu

Žárlivého Othella, který svoji drahou uškrtí, bude hrát Robert Mikluš, na kterého Sandeva pěje samou chválu. „Bob je naprosto skvělý kolega. Možná tak nevypadá, ale je velmi citlivý a empatický a díky tomu i velmi kolegiální. Tím pádem před ním můžu říkat nahlas cokoliv mě napadne, což je hrozně osvobozující. A i když se můj nápad ukáže jako hloupý, on ho se mnou stejně vyzkouší,“ říká herečka.

Zpočátku bylo pro ni zkoušení těžké. Dolehla na ni tíha celého projektu, jenž má u nás velkou tradici. „Upřímně říkám, že mám daleko větší zkušenosti s natáčením, s prací před kamerou. Divadlo dělám taky, ale mnohem méně. Potřebovala jsem se do toho nějak dostat a získat důvěru,“ vypráví. „Mám to tak vždycky. Když lidi poznám osobně, jsem pak mnohem uvolněnější a nebojím se zkoušet některé věci,“ popisuje.

Největším přínosem pro ni bylo setkání s otcem jejího partnera Davidem Suchařípou, který hrával v Národním divadle v Othellovi postavu Jaga, za niž byl oceňován i kritikou. „Byl jedním z prvních lidí, kterým jsem volala, když ke mně tahle nabídka přišla. A myslím, že s odbouráním strachu mi pomohl hlavně on. Protože mi trošku víc vysvětlil podstatu blankversu (nerýmovaný jambický verš, ve kterém je hra napsaná – pozn. red.), jakým způsobem se ho učit a vůbec co to vyžaduje hrát Shakespeara a jak na něj jít. Jsem mu moc vděčná, že si udělal čas, ten text si se mnou prošel a sdělil mi i svůj pohled na věc,“ říká Sandeva.

Robert Mikluš a Sara Sandeva v klasickém nasvícení pro plakát lákající na novinku Letních shakespearovských slavností.

Nebyl ale jediným. Dalším, s kým svoji roli probírala, je její terapeutka Lada.

„Na terapie chodím už sedm let. A protože práce je velkou součástí mého života, tak došlo i na Desdemonu. Rozhodně to nebyl nějaký desetihodinový rozbor role, ale tím, že jsme si s Desdemonou v něčem podobné, logicky jsme se dostaly i k ní,“ vysvětluje herečka. „K práci herce je určitá dušení hygiena zapotřebí. Točím už od čtrnácti a některé moje role byly opravdu náročné, a tím, jak jsem hodně citlivá… Ale nebyl to nějaký konkrétní impuls nebo událost, které mě k terapeutce kdysi dovedly. Spíš jsem byla zvědavá a chtěla se dál rozvíjet, pracovat na sobě, proto jsem ji vyhledala,“ říká.

Ze zkoušek inscenace je nadšená. „Najednou si říkám, proč já vlastně nehraji divadlo víc? Protože ty nabídky byly a jsou… Ale já si role pečlivě vybírám a v případě divadla ještě pečlivěji. Takové zkoušení je intenzivní a náročné a pak spolu hrajete i čtyřicet představení, když je to třeba v rámci nějaké letní scény. Proto je strašně důležité pracovat s lidmi, které má člověk rád a s nimiž si lidsky rozumí. Tak uvidím co přijdou nebo nepřijdou do budoucna za nabídky a podle toho se rozhodnu,“ naznačuje svoje příští směřování.

Všichni ji varovali, že až nastane noční zkoušení (herci mají spoustu závazků, proto se scházejí v noci) na Hradě, bude to náročné. Ale ona se těší i na něj. „Jsem typ sovy, takže mi to, myslím, bude vyhovovat,“ říká.

Sara Sandeva v seriálu Jakub a Sara (2025)

Vedle Davida Prachaře jí pomohla i hlasová pedagožka Zdena Palková a Eva Spoustová, která ji učí jevištní mluvu už čtyři roky. Nejlépe se Saře učí text na zkouškách s kolegy, kteří jí na repliky odpovídají. „Ale samozřejmě to nestačí, tak se učím, kde se dá. Cestou na cvičení, na obědě… Z papírků, které nám Eva Spoustová připravila, takže s sebou nemusím tahat celý scénář, což je super,“ vypráví.

Léto bude mít náročné. Krom Desdemony, kterou bude hrát od 25. června až do poloviny července takřka každý den, ji čeká šest večerů v roli Heleny Vondráčkové na Letní scéně Musea Kampa v muzikálu Marta.

Další dny má rezervovány pro nový film. „Ale zatím to vypadá, že se natáčení posune, tak se asi rozhodnu ze dne na den a buď odletím do své rodné Makedonie nebo zůstanu v Praze,“ uvažuje nahlas.

Jakub Prachař a Sara Sandeva v seriálu Dvojka na zabití (2024)

Letos s Jakubem Prachařem společnou dovolenou v zahraničí neplánují. „Budeme mít české léto, převážně na chatičce a myslím, že nám to vadit vůbec nebude. Bude to taková pohodička v přírodě. Já si odjedu na představení do Prahy a Jakub třeba půjde na ryby,“ říká. Ani Jakub ani Sara přitom ryby nejedí. „Jakub je hází zpátky do vody,“ prozrazuje Sandeva.

S Jakubem má po seriálu Jakub a Sara, jenž odvysílala televize Prima, za sebou další soustředěnou práci. Podle Jakubova námětu a scénáře Petra Kolečka natočil Jonáš Karásek film Dream team. Prachař je tentokrát producentem celovečerního snímku a zároveň v něm hraje. Stejně jako Sandeva, která dostala roli basketbalové rozhodčí. „Je to úplně jiný pocit, když víte, že jde o projekt vašeho partnera a splnění jeho snu, o kterém mi už dlouho vyprávěl,“ vrací se Sara k natáčení. Hlavní postavu příběhu je Martin Hofmann, který hraje trenéra basketbalového týmu mentálně postižených hráčů.

„Basketu nerozumím, tak jsem se šla podívat na trénink a tam mi řekli nějaké základy. Ale na place jsem pak stejně měla vedle sebe profesionálního rozhodčího, který mi radil co a jak mám udělat. A zase jsem musela běhat, což mi moc nejde. Přitom pořád mi chodí takovéhle role,“ usmívá se Sara.