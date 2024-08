Rodiče byli hustý, říká Sara Sandeva o jejich odchodu z Makedonie

Prima začíná vysílat druhou řadu seriálu Dvojka na zabití. Hrajete v něm policistku a vaším parťákem je Jakub Prachař. Co zajímavého vám scenáristé napsali a na co se mohou diváci těšit?

Myslím, že všichni očekávají pokračování vztahu Karolíny Světlé a Martina Rykla. Ale baví mě, že to není klasické partnerské klišé. Scenáristé to napsali vtipně. Karolína je teď taky o dost ostřejší, protože tři roky pracuje mezi muži. Humor vyplývá ze situací, do kterých se dostává, a zároveň se budou řešit případy, které by mohly lidi bavit. Upřímně, druhá série je pro mě zajímavější než ta první.

Poprvé v životě jsem točila ve svém rodném jazyce a bylo to pro mě jiné než hrát v češtině. Ten pocit se těžko popisuje.