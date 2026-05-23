„Strašilo u mě. Chodilo mi něco po bytě. Máma se ptala, jestli jsem si vzala nějaké houbičky a jestli jsem dobře spala,“ popisuje Rychlíková, jak jí ani vlastní matka nevěřila.
„Když jsem se přestěhovala do nového bytu, bouchaly tam dveře od ložnice, šly takové hlučné kroky, zabouchly druhé dveře, a pak se to zase vrátilo a zase bouchaly ty dveře od ložnice a takhle to bylo několik dní,“ popsala.
„Všichni si ze mě dělali srandu a pak tam spaly moje dvě kamarádky v obýváku na gauči a usínaly naproti sobě a když jsem se ráno probudila, tak spaly vedle sebe a říkaly: Víš v noci tady něco chodilo, tak jsme si lehly radši vedle sebe,“ vzpomíná herečka.
„Někdo mi poradil vykuřování šalvějí, tak jsem chodila v tom bytě asi tři dny a říkala: ‚Teď tě posílám ven, nejsem proti tobě, mám tě ráda, ale chci mít klid.‘ Sousedé museli koukat. Nepomohlo to, sůl do rohu taky nepomohla,“ vysvětluje Rychlíková. Nakonec se ale ducha zbavila. „Musí přijít někdo, kdo ho pošle za světlem,“ vysvětlila s tím, že v bytě bydlí dál a má nyní klid.
Uklidnění pro ni přitom není snadné. Zkoušela jógu, ale ta na ní nefunguje. „Já hledám vždy aktivitu, kde vypnu na chvíli v hlavě a někdo mi poradil, že to je jóga a to je pro mě to poslední,“ říká Rychlíková.
„Když je to správná jóga, tak se dělají čtyři nebo pět cviků, ale pokaždé, co jsem dělala ten cvik, tak jsem přemýšlela, co mám zítra dělat, co si uvařím, komu mám zavolat, co mám napsat, co si připravit do divadla a jediné, co jsem nedělala, bylo myslet na ten cvik,“ pospala Sára Rychlíková, která bude v létě k vidění na Letních shakespearovských slavnostech.