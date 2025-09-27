Být ženou v rapu je výhoda. Jsme výraznější než kluci, říká Sara Rikas

  13:04
Je jí čtyřiadvacet, má přes 650 tisíc měsíčních posluchačů na Spotify, sto tisíc sledujících na Instagramu a právě vydala debutové album Ja, Sára. Sara Rikas, první a zatím jediná žena v labelu Milion Plus, otevřeně mluví o svém sebevědomí i tajemnu, které kolem sebe vědomě udržuje. Říjnový Cosmopolitan přináší její první velký rozhovor.

Sara Rikas | foto: Instagram/sara.rikas

„Odmalička jsem sázela na jednu kartu a ničemu jinému jsem se věnovat nechtěla,“ říká Sara Rikas, která odešla ze střední školy, aby se mohla plně ponořit do hudby. Risk, který pro ni tehdy působil přirozeně, se vyplatil – už po několika sessions s Nikem Tendem a Yzomandiasem si ji Milion Plus stáhli pod svá křídla. „Být ženou na české nebo slovenské rapové scéně je výhoda. Je nás tu málo, a díky tomu jsme výraznější,“ vysvětluje.

Její hudba se pohybuje mezi rapem a zpěvem, tvrdostí a jemností. „Zastávám soft stránku labelu. Řeším témata, která kluci tolik neotvírají,“ říká k písním, v nichž se objevují motivy vztahů i osobních bojů. Sama ale přiznává, že psaní může být někdy sebedevastující. „Když něco uvnitř není v pořádku a napíšete o tom bolestivý text, musíte počítat s tím, že si ho zopakujete ještě stokrát. To si bolest fixuje,“ říká v exkluzivní rozhovoru pro říjnový Cosmopolitan.

Ačkoliv na pódiu působí sebejistě, v zákulisí přiznává své slabiny. „Mnohokrát velmi bojuju se sebevědomím,“ říká. „Navenek možná působím odvážně, ale pak přijde den, kdy bych nejraději, aby mě někdo oblékl, učesal, nalíčil. Den, kdy nevím nic.“ Přesto věří, že právě v kontrastech je její síla. „Každý z nás v sobě nosí několik osobností. Já jich mám dost a hudba je díky nim bohatší.“

Velkou část svého úspěchu připisuje tomu, že o sobě vědomě nechává kolovat jen minimum informací. „Na Instagramu mám přes sto tisíc sledujících, ale osobně je neznám. Hodně toho odfiltruju. Když si o vás lidé musí spoustu věcí domýšlet, vzniká tím hlad. Aspoň se fanoušci nepřesytí,“ říká. Obálku Cosmopolitanu proto vnímá jako manifestaci svého snu. „Jsem velmi časopisová. Když se o mně psalo poprvé, byly to malé tipy v rohu. Teď mám cover. To je pro mě jackpot.“

Říjnový Cosmopolitan

Kromě velkého rozhovoru se Sarou Rikas je říjnové číslo Cosmopolitanu doslova nabité inspirací. V módní sekci najdete návrat ikonických kousků v duchu Carrie Bradshaw, podzimní trendy od krajky přes satén až po legendární tenisky adidas Superstar.

Beauty redakce vás provede make-upem chytřejším než Rory Gilmore a poradí, jak se neztratit v záplavě nových produktů. V tématech se dočtete o fenoménu life dysmorphie, která zpochybňuje naše vnímání reality, nebo o tichu coby novém luxusu v uspěchaném světě.

A pokud hledáte tipy na kulturu, filmy nebo hudbu, redakce pro vás připravila výběr toho nejlepšího, co vás tento podzim čeká.

Muži mi posílají odhalené snímky, které po nich nechci, stěžuje si Bobina z Bachelora

Premium

Sedmatřicetileté Denise Ayverdi lidé říkají Bobina a do povědomí veřejnosti se dostala hlavně díky účasti v reality show Bachelor. Za slávu po ukončení show je vděčná, byť už má své stalkery a muži...

26. září 2025

Vím, že tady pro mě je další muž, říká dcera Černocké po smrti partnera

Byla to tragédie, které se nedalo předejít. Pepe Rafaj, který nečekaně z tohoto světa odešel, měl prostě smůlu. „Nedalo se nic dělat, byla to genetická dispozice, problém s aortou, nikdo jsme o tom...

26. září 2025

