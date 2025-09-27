„Odmalička jsem sázela na jednu kartu a ničemu jinému jsem se věnovat nechtěla,“ říká Sara Rikas, která odešla ze střední školy, aby se mohla plně ponořit do hudby. Risk, který pro ni tehdy působil přirozeně, se vyplatil – už po několika sessions s Nikem Tendem a Yzomandiasem si ji Milion Plus stáhli pod svá křídla. „Být ženou na české nebo slovenské rapové scéně je výhoda. Je nás tu málo, a díky tomu jsme výraznější,“ vysvětluje.
Její hudba se pohybuje mezi rapem a zpěvem, tvrdostí a jemností. „Zastávám soft stránku labelu. Řeším témata, která kluci tolik neotvírají,“ říká k písním, v nichž se objevují motivy vztahů i osobních bojů. Sama ale přiznává, že psaní může být někdy sebedevastující. „Když něco uvnitř není v pořádku a napíšete o tom bolestivý text, musíte počítat s tím, že si ho zopakujete ještě stokrát. To si bolest fixuje,“ říká v exkluzivní rozhovoru pro říjnový Cosmopolitan.
Ačkoliv na pódiu působí sebejistě, v zákulisí přiznává své slabiny. „Mnohokrát velmi bojuju se sebevědomím,“ říká. „Navenek možná působím odvážně, ale pak přijde den, kdy bych nejraději, aby mě někdo oblékl, učesal, nalíčil. Den, kdy nevím nic.“ Přesto věří, že právě v kontrastech je její síla. „Každý z nás v sobě nosí několik osobností. Já jich mám dost a hudba je díky nim bohatší.“
Velkou část svého úspěchu připisuje tomu, že o sobě vědomě nechává kolovat jen minimum informací. „Na Instagramu mám přes sto tisíc sledujících, ale osobně je neznám. Hodně toho odfiltruju. Když si o vás lidé musí spoustu věcí domýšlet, vzniká tím hlad. Aspoň se fanoušci nepřesytí,“ říká. Obálku Cosmopolitanu proto vnímá jako manifestaci svého snu. „Jsem velmi časopisová. Když se o mně psalo poprvé, byly to malé tipy v rohu. Teď mám cover. To je pro mě jackpot.“
