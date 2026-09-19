Sara Prachař Sandeva promluvila o své záhadné nemoci. Nesměla se hýbat

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Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení
„Jakub byl strašně podporující a pořád je. Poznal se už i s mým tanečním partnerem Danielem a je to super,“ dodává herečka. Ten o svatbě věděl z doslechu a pak se mu Sara pochlubila fotkami. Pozván nebyl. „Protože jsme se v té době ještě neznali. Viděla jsem ho všeho všudy dvakrát, z toho jednou na tiskovce. Ale kdybych se vdávala teď, tak pozvání dostane,“ vysvětluje Sara Prachař Sandeva.
Klape jim to spolu dobře. „Sedli jsme si hodně lidsky,“ říká Daniel Makovec. „Navzájem od sebe čerpáme informace. Já od ní ty herecké a ona ode mě taneční, takže je to pro nás oba taková škola, trošičku,“ vypráví. Do budoucna by se nebránil herectví si vyzkoušet. „Jsem otevřený všemu, ale teď se věnuji naplno StarDance a uvidíme, co se přihodí. Každopádně by to byla úplně jiná kapitola,“ říká.
Zatímco on se latině a standardu věnuje od základní školy, Sara nechodila ani do tanečních. „Myslím, že cit pro hudbu i tanec mám. Dříve jsem dělala street dance a hip hop a trochu jsem se s tancem seznámila na konzervatoři, kde nás od každého naučili trošku. Ale třeba latinskoamerické tance ani standardní jsme tam neměli. Později jsem předváděla dva tance v jednom projektu, ale od té doby nic,“ popisuje. „A teď, když jsem do toho naskočila, zjistila jsem, jak strašně je to náročné. Myslela jsem si, že se s tím poperu trošku líp. Ale na druhou stranu je to hrozně návykové, což je skvělé,“ prozrazuje.
Bohužel ani fyzická kondice drobné Sary není stoprocentní. „Minulé léto jsem byla nemocná, půl roku jsem měla zákaz přetěžovat se, nesměla jsem sportovat nebo se moc hýbat. Takže když jsem pak vstoupila do StarDance, věděla jsem, že musím nabrat sílu, abych to zvládla. Protože přepnout ne z nuly, ale z minusu na sto, by nebyl dobrý nápad. Tak jsem začala chodit do fitka na tréninky,“ vysvětluje.
„Pracovala jsem tom, abych nabrala svaly. A určitě mi to pomohlo, ale na druhou stranu, ten tanec je něco úplně jiného. Zkuste si dát minutu a půl jivu, je to šílené. Když skončíme, Daniel si dělá na parketě nějaké ‚kličky‘ a já ležím a půl minuty se vydýchávám, protože mě šíleně píchá na hrudníku. Je to opravdu masakr,“ popisuje jejich taneční tréninky.
Před sňatkem přemýšlela, jaké bude nosit příjmení, jestli by neměla být do budoucna „jenom“ Sara Prachařová. „Zvažovala jsem všechny varianty, ale ta, kterou jsem nakonec vybrala, jde ke mně nejvíc. Hlavní příjmení mám po manželovi a Sandeva jsem si nechala, protože mám to jméno ráda a miluji svoji rodinu. Navíc jsem s ním ušla velký kus cesty a sama si ho ‚vybudovala‘. A tím, že jsem cizinka, tak jsem si říkala, že ke mně jde víc Prachař než Prachařová,“ popisuje.
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Na svatbě tancovala se všemi. „S maminkou, tatínkem, bráchou, s manželem i jeho rodiči,“ vypočítává. „Ale neřeknu vám, co to bylo za tanec, který jsme s Jakubem měli jako první manželský. Nebyla to žádná speciální choreografie, prostě byl náš,“ vypráví.
V Makedonii, odkud pochází, se národní tance nazývají oro. „Tančíme je v krojích podobně jako třeba tady na Moravě, držíme se u nich za ruce a jsou tam speciální kroky. Já umím ale jenom základní oro a i ten je lehčí se naučit než jive,“ vypráví.
Svatební cestu s manželem zatím nestihli, ale v plánu ji mají. V létě Sara „konečně“ hrála na Shakespearovských slavnostech, které z důvodu nemoci loni musela odpískat a v muzikálu Marta na Kampě.
Teď ji čeká vedle StarDance natáčení seriálu na Slovensku. „Bude to časově náročné, ale nakonec se nám to podařilo nějak termínově poskládat. Odjedu vždycky na den, dva a pak se vrátím,“ představuje svoje plány. Kvůli své roli se bude dokonce učit slovensky. „Dali mi na výběr, mohla bych mluvit i česky, ale vyšla jsem jim vstříc, protože si myslím, že se to dá zvládnout,“ říká. K dispozici bude mít jazykovou koučku.
Dva makedonské filmy, které natočila v uplynulém období, jsou teď na festivalech, kterých se ale kvůli taneční soutěži nemůže zúčastnit. A komedie Dream Team, kterou produkoval její manžel Jakub Prachař, se dostala na festival do Ameriky, z čehož má jeho manželka, která si v ní taky zahrála, velkou radost.