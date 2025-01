„Mám pocit, že jsem ve vztazích docela submisivní,“ myslí si Sára Milfajtová. „A v tom je možná ten problém, že mě všichni znají jako tu zpěvačku z televize a čekají, že přijde nějaká mondena, a pak přijdu já a jsem takový diblík,“ dodává s tím, že je nezadaná už mnoho let.

Sára Milfajtová pochází z umělecké rodiny. Její otec je známý scénograf a matka je herečkou brněnského Národního divadla. Sama uměleckou školu nestudovala, rozhodla se pro mediální studia na Metropolitní univerzitě v Praze. V divadle se ale pohybovala od dětství a po studiích účinkovala v Městském divadle v Brně. Soutěžila v Superstar a byla členkou skupiny Aquababes.

Objevila se v řadě seriálů a upozornila na sebe v soutěži Máme rádi Česko, kde zpívá po boku Václava Noida Bárty. Tam si jí všiml i herec Bohumil Klepl, který se v Show Jana Krause vyznal z tajné lásky k ní.

Sára Milfajtová v Městském divadle Brně

„Řekl jsem jedné kolegyni, co se mnou hraje, že se mi ta ženská líbí, kdo to je, a dostal jsem její fotku. Krásnou, takovou polonahou,“ prozradil Klepl. „Polonahá nebyla,“ vysvětlila Milfajtová s tím, že to byla letní fotka z Madridu a měla na ní krátké šaty. Ačkoli má Bohumila Klepla jako herce ráda, pšenka mu u ní nepokvete.

Na toho pravého prý stále čeká a letos v létě jí ho dokonce vyvěštila kartářka. „Pro mě byl vždy důležitý humor, aby ten člověk měl srovnané hodnoty, nelpěl na materiálnu, ale zároveň to byl muž, který se o mě dokáže postarat,“ řekla Milfajtová v pořadu Vyložené karty.