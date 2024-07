Sára Korbelová opět točí. Dostala do rukou srpy a musela bojovat

Oliver hraje v seriálu Jedna rodina, kde tvoří sourozenecký pár s Lotti, praneteří Tomáš Töpfera. A když se má doma učit texty, pomáhá mu máma nebo Sára. Přitom herečka sama teď točí dva seriály najednou. Oba pro Primu. V minisérii Případ tanečnice hraje nadějnou studentku taneční konzervatoře Sofii a v Zrození alchymistky čarodějku Loru.

„Sofie je živel, hodně divoká, za každých okolností zůstává sama sebou. Nemá potřebu podléhat davu. Občas je až provokativní, překračuje meze, ale myslím, že ji mají v kolektivu rádi. I když někteří víc a jiní míň,“ říká o Sofii, kterou čeká tragický osud.

Tím, že odmala navštěvovala různé pohybové kroužky, neměla herečka problém naučit se kvůli roli náročné taneční choreografie. Daleko horší to měla při ztvárnění učitelky alchymie Lory. Krom jiného musela kouzlit a bojovat se srpy.

Herci při představení minisérie Zrození alchymistky (19. července 2024)

„Mám ráda fantasy příběhy, vyrůstala jsem na Harry Potterovi, proto jsem moc šťastná, že můžu být součástí takového projektu. Lora mě fakt baví, tak si ji užívám,“ říká herečka, která měla na představení minisérie na sobě navzdory třicetistupňovým vedrům vlněný plášť. „Mně to tak nevadí, jsou tu kolegové, kteří mají daleko teplejší a těžší kostýmy.“

Vzhledem k tomu, že na bojové scény se srpy v rukou neměla dubla, musela absolvovat kaskadérský trénink. „Dalo se to naučit. I když to trvalo trošku déle, na rozdíl od moderního tance, který jsem předváděla v Případu tanečnice. Ale máme šikovného kaskadérského koordinátora Igora Kryštofa, který má velkou trpělivost,“ prozradila. I když byly srpy kovové a nikoliv napodobeniny z plastu, nebyly tak ostré, aby pro herce představovaly nebezpečí.

Sára Korbelová a Petr Nárožný v pohádce Klíč svatého Petra (2023)

Sára Korbelová hrála už ve filmu Princezna zakletá v čase 2. Děj minisérie, která je jejím volným pokračováním, se odehrává v Ayře, alchymistické škole, přičemž hlavními postavami jsou tentokrát děti. A právě o jednu z těchto rolí zabojoval i Sářin bratr Oliver. Tentokrát však neuspěl. Stěží ho to ovšem od herectví odradí. V minulosti naopak vyfoukl na castingu roli svým starším sourozencům.

„Zatím to oba baví, ale nechodí do žádných dramatických kroužků, akorát na příměstské herecké tábory jezdí,“ prozrazuje Sára na své bratry. Ani ona nemá odborné vzdělání, učila se za pochodu, praxí. Obsazena byla mimo jiné jako princezna Viola do štědrovečerní pohádky Karla Janáka Klíč svatého Petra a se starším bratrem Eliášem hraje v nekonečném seriálu Ulice.