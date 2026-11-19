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Sára Affašová a Martin Donutil přišli o dítě. Synovi přestalo bít srdce
„O čem jsem nikdy nemluvila, byl příjezd na tu noční ambulanci, kde byly sestry už trochu znuděné, že tam musí být v noci a zase někdo otravuje. A já tam přišla a plakala jsem, že necítím pohyby, že mám doma ten AngelSounds (domácí ultrazvuk – pozn. red.) a že jsem neslyšela ozvy,“ popsala Donutilová svůj příjezd do porodnice v Podolí.
„Ony na mě nejdřív vyjely: ‚Prosím vás, co máte doma?‘ A pak mě začaly vyšetřovat a najednou všichni ztichli a já jsem věděla, že je to v háji. Pak se střídali doktoři, až mi nakonec řekli, že Matyáškovi přestalo bít srdce a už nežije,“ vzpomíná Donutilová na nejtěžší chvíli v životě. Pak se muselo přistoupit k porodu.
„Od té doby, co jsme se dozvěděli, že Matyáškovi nebije srdíčko, tak mám v hlavě chaos, přebíhání z místa na místo, spoustu lidí, pro mě hodně hluku a uvnitř úplné zdrcení. Ještě se mi úplně nespustil porod, vyvolávali ho všemi možnými způsoby, celý porod nebyl jednoduchý,“ popsala Donutilová.
„Ale z čeho doteď mám taky trauma, je to, že v místě, kde jsem porodila, nás nechali pak na zemi spát na nějaké matraci. Nevím, jestli neměli zrovna pokoj, ale já jsem v tom šíleném smutku, pláči, bolavá, měla ještě vedle sebe na zemi krev,“ dodala. Odmítla psycholožku, oporou jí po celou dobu byl manžel Martin Donutil.
Deficit lektinu vázajícího manózu (MBL)
Porucha vrozené imunity, při které tělo tvoří méně sérového proteinu MBL nebo má sníženou jeho aktivitu. Tento protein pomáhá rozpoznávat patogeny (bakterie, viry, plísně), aktivuje komplement lektinovou cestou a podporuje jejich pohlcování imunitními buňkami. MBL se za normálních okolností podílí na ochraně plodu před skrytou infekcí a na správném vývoji placenty. Deficit může přispět k horšímu prokrvení a funkci placenty.
Příčinu náhlé ztráty zdravého dítěte se dozvěděli až po čase. „Nikdo mi to nevysvětlil. Protože byl zdravý do posledních kontrol, tak se dělala nařízená pitva. Tam taky vůbec nic nezjistili. Nám s manželem dělali podrobný genetický rozbor a tam se taky nic nezjistilo. Až u imunologických testů zjistili, že mám úplný MBL deficit. Zjednodušeně, že mi chybí celá prvotní imunita,“ vysvětlila Donutilová málo probádanou poruchu, která může mít za následek potrat na začátku těhotenství, ale také úmrtí dítěte krátce před porodem nebo krátce po něm.
Tento stav komplikoval herečce i druhé těhotenství. Donutilová ale našla specialistu na tuto poruchu, docenta Kouckého v porodnici u Apolináře. „Těhotenství s Eliáškem nebylo růžové. On byl zdravý, ale já jsem měla domácí léčbu imunoglobuliny, musela jsem si každý den píchat celých devět měsíců injekce, zavádět progesterony a celou dobu mě kontrolovali. Porod byl plánovaný a měl být vyvolávaný, ale spustil se sám, než se stihlo přistoupit k vyvolávání,“ vzpomíná Donutilová.
Trauma ze ztráty prvního dítěte se promítlo i do jejího chování k druhému dítěti. „Strach je ve mně pořád veliký a odráží se to na výchově Eliáška. Jsem úzkostná. Vidím to na sobě. Jsem pořád ve střehu,“ přiznává herečka s tím, že se ale postupem času zlepšuje a dobře ví, že mu musí nechat volnost poznávat svět.
Po ztrátě dítěte se Donutilová snaží pomáhat maminkám v obdobné situaci jako ambasadorka organizace Dítě v srdci, která poskytuje bezplatnou podporu, odborné sociální poradenství a doprovázení rodinám po ztrátě miminka v těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. „Chtěla bych, aby si ženy, které to potkalo, nepřipadaly samy,“ říká Donutilová.