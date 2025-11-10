Chtěla bych dvě děti, Martin tlačí na tři, říká herečka Sára Donutilová

  11:47
Herečka Sára Donutilová (31) se stala ambasadorkou neziskové organizace Dítě v srdci, která poskytuje poradenství a podporu při ztrátě miminka. Sama tuto tragickou událost s manželem Martinem Donutilem (34) zažila. Teď je šťastnou maminkou desetiměsíčního syna a v pořadu Show Jana Krause prozradila, že by mu rádi dopřáli sourozence.

„Jsme šťastní. Máme desetiměsíčního zdravého chlapečka. Já bych chtěla mít dvě děti, ale Martin furt tlačí na tři. Tak uvidíme,“ řekla Sára Donutilová o svých plánech. Prvního syna Matyáše porodila v roce 2022 den před termínem bohužel bez života. Loni v prosinci se jim narodil syn Eliáš.

Sára Donutilová v Show Jana Krause (premiéra 12. listopadu 2025)
Miroslav Donutil, Sára Donutilová a Martin Donutil (25. října 2024)
Sára Donutilová a Martin Donutil (21. října 2024)
Sára Donutilová v seriálu Záhadné případy (2024)
Ze strany maminky má Eliáš trochu exotický původ. Jeho dědeček je totiž Syřan a v Česku i Sýrii má několik strýců a tet. „Maminka měla předtím manželství a má z něj dvě děti. Mám dva bráchy. Tatínek přišel ze Sýrie, poznal maminku a měl mě a sestru Jasmínu. Teď má tatínek další rodinu v Sýrii. Byl na návštěvě v Sýrii a má z toho čtyři děti,“ vysvětlila Donutilová, která do Sýrie za otcem nejezdí. Naposled tam byla, když jí byly čtyři roky.

Narodila se a vyrostla v Česku a tady se taky chtěla původně stát vědkyní. „Dělala jsem molekulární biologii. Strávila jsem jeden semestr v laborce a zjistila, že to není ono. Já jsem si představovala, že budu dělat nějaký výzkum a rovnou na něco veledůležitého přijdu a přitom jsem v té laborce dělala furt tu samou věc a moc mě to nebavilo,“ říká Donutilová, která se pak dostala na DAMU a stala se raději herečkou.

Sára Affašová a Martin Donutil přišli o dítě. Synovi přestalo bít srdce

V divadle taky poznala svého manžela Martina Donutila. Nebyla to ale láska na první pohled. „Byli jsme spolu v angažmá nejdřív dva roky. Byli jsme oba zadaní a byli jsme jen kamarádi. Než přeskočila jiskra, tak to trvalo. Dostal mě na smysl pro humor,“ prozradila herečka.

18. října 2025 v 21:56, příspěvek archivován: 10. listopadu 2025 v 9:47
