„Jsme šťastní. Máme desetiměsíčního zdravého chlapečka. Já bych chtěla mít dvě děti, ale Martin furt tlačí na tři. Tak uvidíme,“ řekla Sára Donutilová o svých plánech. Prvního syna Matyáše porodila v roce 2022 den před termínem bohužel bez života. Loni v prosinci se jim narodil syn Eliáš.
Ze strany maminky má Eliáš trochu exotický původ. Jeho dědeček je totiž Syřan a v Česku i Sýrii má několik strýců a tet. „Maminka měla předtím manželství a má z něj dvě děti. Mám dva bráchy. Tatínek přišel ze Sýrie, poznal maminku a měl mě a sestru Jasmínu. Teď má tatínek další rodinu v Sýrii. Byl na návštěvě v Sýrii a má z toho čtyři děti,“ vysvětlila Donutilová, která do Sýrie za otcem nejezdí. Naposled tam byla, když jí byly čtyři roky.
Narodila se a vyrostla v Česku a tady se taky chtěla původně stát vědkyní. „Dělala jsem molekulární biologii. Strávila jsem jeden semestr v laborce a zjistila, že to není ono. Já jsem si představovala, že budu dělat nějaký výzkum a rovnou na něco veledůležitého přijdu a přitom jsem v té laborce dělala furt tu samou věc a moc mě to nebavilo,“ říká Donutilová, která se pak dostala na DAMU a stala se raději herečkou.
Sára Affašová a Martin Donutil přišli o dítě. Synovi přestalo bít srdce
V divadle taky poznala svého manžela Martina Donutila. Nebyla to ale láska na první pohled. „Byli jsme spolu v angažmá nejdřív dva roky. Byli jsme oba zadaní a byli jsme jen kamarádi. Než přeskočila jiskra, tak to trvalo. Dostal mě na smysl pro humor,“ prozradila herečka.