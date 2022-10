Sára Affašová a Martin Donutil přišli o dítě. Synovi přestalo bít srdce

„Tohle mělo být to nejšťastnější období našich životů. Místo toho přišel tvrdej pád do hluboký propasti, tak hluboký, že i když mám pocit, že už víc na dně být nelze, za chvilku spadnu ještě hlouběji,“ začala herečka svůj příspěvek na Instagramu.

Herčka ze 17. na 18. října v noci přestala cítit pohyby miminka, přestalo mu tlouct srdíčko. „Den před oficiálním termínem porodu, 18.10. večer, jsem po vyvolávání nakonec přirozenou cestou porodila našeho přenádhernýho syna Matyáše Donutila, 3130 gramů, 50 centimetrů. Bez dušičky,“ napsala s tím, že syn byl do poslední chvíle naprosto zdravý a nikdo neví, co se mohlo stát.

„Pociťuju tak silnou, palčivou a drásající bolest každou vteřinu svý existence, každý nadechnutí, že bych nikdy v životě tohle nepřála zažít ani tomu nejhoršímu člověku na světě. Mám pocit, že něco ve mě zemřelo a s tím naším miminkem odešel i kus mě. Nejhorší je se probudit a zjistit, že to nebyl jen zlej sen, že v tom světe prostě musíte dál fungovat,“ uvedla a poděkovala partnerovi Martinu Donutilovi za oporu. Zároveň dodala, že s ohledem na rodinu by ráda poprosila o co největší soukromí.

„My se teď budeme muset pokoušet jít životem dál a žít jak nejlíp dovedeme. A budeme to zkoušet znovu a líp. Jednou bude nějakýmu dalšímu děťátku, doufáme, Matyášek starším bráškou a bude ho ze shora hlídat,“ napsala. „Nemám ve zvyku se takhle veřejně otevírat, nejsem ani připravená a srovnaná o tom s kýmkoliv mluvit, ale právě proto - nechci, aby se to dostalo ven skrz média dřív, než Vám to budeme moct sdělit my.“

Sára Affašová a Martin Donutil se poznali v práci v divadle, ale nejdřív byli jen kolegy. Až později přeskočila jiskra. Herečka v otcově rodné zemi, Sýrii, byla naposledy jako čtyřletá. Odmala chodila do dramaťáku, ale místo DAMU se mohla vydat i exaktní cestou biochemie. Loni uzavřela hereckou etapu v Ulici. Hrála též v seriálu Rapl a komedii Teroristka. V Divadle ABC ji uvidíte například ve hrách María de Buenos Aires, Matka Kuráž a její děti, Vojna a mír či Diktátor, v Rokoku v představení Neviditelný.

„Nejdřív jsme spolu slavili, až pak jsme spolu začali chodit,“ komentoval pro Magazín DNES Martin Donutil pouhé pětidenní rozpětí jejich narozenin. V březnu měla v Rokoku premiéru hra Marat + Sade. Na scéně Divadla ABC hraje mimo jiné v představeních Hamlet a Petr Pan. A taky ve Smrti obchodního cestujícího, kde stojí na jevišti vedle svého otce Miroslava a Sáry. S otcem hrají spolu ještě v Amadeovi v Divadle Husa na provázku.