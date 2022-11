Affašová o ztrátě miminka: Nejtěžší bylo odpustit si, že jsem to nedokázala

„Moc vás zdravím. Chci vám poděkovat za tu velkou vlnu podpory, kterou jsem od vás dostala. Bohužel, i stovky a stovky podobných příběhů a tolik bolesti, která, troufám si říct, se díky tomuhle spolusdílení alespoň trochu rozmělnila,“ začala herečka svůj příspěvek na Instagramu.

Uvedla, že každý jeden příběh si přečetla, cítí se ženami s podobným osudem a chce, aby věděly, že nejsou samy. „Jste silné a statečné a moc mě mrzí, že jste musely zažít tak silnou bolest, kterou asi, a snad, nikdo jinej nedokáže ani pochopit,“ napsala.

Herečka o miminko přišla v říjnu, když byla v devátém měsíci. Den před oficiálním termínem porodu se přišlo na to, že jejímu synovi přestalo bít srdce. Sára Affašová přiznala, že to, co se jim stalo, ji donutilo zastavit se a přemýšlet o podstatě věcí, hodnotách, životě.

Sára Affašová a Martin Donutil

„Jsem zastánce toho, že vše se děje z nějakého důvodu. Nejtěžší bylo asi odpustit si, že jsem to ‚nedokázala‘. Už se takhle snažím nepřemýšlet.

Hodně jsem hledala útěchu a oporu ve spirituálním světě. Musela jsem se naučit něco o sobě? Měla jsem si sáhnout do těch největších hloubek, abych se v životě posunula dál? Možná,“ uvedla.

Velkou oporou v těžkých chvílích jí byl partner Martin Donutil, který ji prý musel často připomínat, že je potřeba žít dál. Odjeli společně do New Yorku, kam se herečka vždycky chtěla podívat.

„Pomalu, ale jistě se vracíme k životu, k práci, bez schovávání a strachů. Nebude to hned, nepřebolí to nikdy, ale pracuju na tom, jak nejlíp dovedu.

K tomu patří i instagram a s ním jak pracovní, tak tahle sdílecí stránka.

Dokáže být v těchto chvílích i jakousi terapií,“ dodala.