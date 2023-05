Sára Affašová a Martin Donutil. Tři roky tvoří pár. Na podzim přišli o dítě a vědí, že to nikdy nepřebolí. Není divu, že se k této tragédii už nechtějí vracet. Pomohla jim cesta do New Yorku, kterou si vzápětí naordinovali. Barvitě a s chutí líčí patálie s předáním zásnubního prstenu na Times Square. | foto: Jan Zátorský, MAFRA