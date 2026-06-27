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Nemám ráda filtry. Chci, abychom se poznali i v realitě, říká Sandra Pospíšilová

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Prahu vyměnila za Brno, přesto se do hlavního města ráda za prací vrací. Moderátorka Sandra Pospíšilová (40) prozradila, jak doma zvládají přípravy na to, že budou mít doma druhého školáka. Promluvila také o sociálních sítích a s nimi spojenými riziky.
Sandra Pospíšilová na brněnském Plese v Intru (22. února 2025)
Sandra Pospíšilová
Pavel Pospíšil a Sandra Pospíšilová (Brno, 11. února 2023)
Sandra Pospíšilová (Brno, 11. února 2023)
21 fotografií

Kde momentálně působíte, co děláte?
Žiju kousek za Brnem, ale vždycky, když je nějaká akce v Praze, tak dojedu. Mně je v podstatě jedno, kde působím, když to tak řeknu. Jsem normálně pojízdná, takže je jedno jestli jsou akce v Praze, v Brně, ve Znojmě nebo kdekoliv jinde. Spíš je to o tom, jestli ta akce je pěkná, jestli to spojení dává smysl. Klidně přijedu kamkoliv.

Je to svým způsobem výhoda, že jste si udělala určité know-how v hlavním městě, potom jste přesídlila a na Moravě vám nikdo tak moc „neleze do zelí“?
Nevím, jestli bych to úplně takhle řekla. Ale samozřejmě Praha je moje srdcovka, mám ji hrozně ráda. Myslím si, že pracovně jsou tady krásné příležitosti. Samozřejmě to Brno je trošičku jiné, ale i tam se ta scéna rozrůstá a jsou tam krásné akce. Takže i tam je možnost moderovat různé eventy, festivaly a tak. Když to na mě padne, já jsem moc ráda a i tam pracuju, moderuju.

Sandra Pospíšilová a její syn Leon (2025)

Důležitá role ve vašem životě je role maminky. Jak se věci momentálně mají?
Mají se tak, že se chystáme, že už budeme mít doma druhého školáka. Strašně to běží, prostě nemůžu uvěřit, když třeba večer večeříme a dívám se na ty děti, jak vyrostly. Asi to jako každý rodič zná. Takže zatímco doteď jsme měli jednu osmiletou školačku, co chodí teď do třetí třídy, tak od září už to budou dva školáci. Budeme mít prvňáčka.

Jste zpětně vděčná za covidové období, že jste se mohla dětem naplno věnovat?
Určitě. Ono každé to dítě je jiné. Zatímco Emily byla hodně společenská a nevadilo jí, když třeba čas trávila s babičkou, dědečkem, tatínkem, s kýmkoliv jiným. Leonek byl hodně vázaný na nás – na mě a na Pavla. Tím pádem jsem byla ráda, že to tak vyšlo spojené s covidem. Že jsem s ním chtěla být a mohla být. S Leonkem jsem byla do jeho tří let, až pak šel do školky a teď půjde do školy. Opravdu jsme si to spolu užili a možná je to i znát, že jsme na sebe třeba trošičku jinak napojení.

Jaké úlohy spojené s rodičovstvím ráda dáváte plnit svému manželovi?
(smích) Já mám štěstí, že Pavel je super táta. Dětem se opravdu věnuje, vezme je na kolo, na motorku. Nemá problém je vzít do školy, vyzvednout z kroužku. My to máme tak, nechci říct napůlené, ale fakt jak to komu vyjde, abychom oba dva zvládli i pracovní povinnosti. A samozřejmě i obhospodařit obě dvě děti a domácnost. Takže nemáme striktně dané povinnosti.

Pavel Pospíšil a Sandra Pospíšilová na Plese v Intru (Brno, 2. března 2024)

V dnešní době se lidé rádi srovnávají díky sociálním sítím. Jak na sobě pracujete, abyste se sama sobě v zrcadle líbila a nenechávala se tak moc ovlivnit tím kolem?
Co se týká sociálních sítí, tak já opravdu nemám ráda filtry. Ty třeba zásadně nepoužívám. Snažím se, abychom se takhle poznali, když se konečně vidíme po nějaké době na akci. Ať to vypadá stejně na Instagramu i v realitě.

A ta péče? Opravdu bod číslo jedna je dobře spát. I na dnešek jsem si dala těch sedm hodin, což se mi po delší době povedlo, takže je to poznat. Pleť je odpočinutá, mysl taky a na člověku se to projeví. Takže za mě spaní je základ. Pak hodně pít a používat dobrou kosmetiku. Pro sebe se snažit sem tam něco udělat, pohyb, kolo, jít ven na procházku a aspoň trochu to takhle skloubit s povinnostmi.

Je důležité najít si balanc, jak moc být hospodyně doma a jak moc být potom „za dámu“ venku?
Aspoň pro mě to je velmi důležité. Vždycky jsem se snažila najít rovnováhu mezi rodičovstvím a prací. I ona mě naplňuje a je to pro mě důležitá součást mého života, kterou nejsem schopna úplně pustit na sto procent, abych se věnovala třeba jenom dětem a nedělala vlastně nic jiného. Takže jsem hrozně ráda, že v našem povolání to takhle jde, že si sem tam odběhneme na krásnou akci, ale jinak se můžu věnovat dětem. To nakombinování potřebuju.

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