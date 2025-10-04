Kvůli médiím jsem stále držela nesmyslné diety. To byla kravina! vzpomíná Pogodová

Sandra Pogodová

Herečka Sandra Pogodová nedávno oslavila padesátku, ale cítí se na pětatřicet. Část roku cestuje s kamarádem Tomášem do exotických krajin a užívá si radost ze života a svobodu.

Sandro, mohli vás diváci vidět o prázdninách v nějakých představeních?
Diváci mě mohli vidět na letních vystoupeních Divadla Broadway. O prázdninách vždy jezdíme s koncertní verzí představení Láska nebeská. Letos jsme byli třeba na zámcích Lednice a Opočno. Pak hraju ještě v představení Okno mé lásky, to nejbližší mám teď v září. Divadlo Broadway je vlastně poslední scénou, kde mě diváci můžou vidět na divadelních prknech, pak už jsem si z herecké práce nechala jen talk show Sirény na cestách.

Sirény, to jste vlastně vy s Lindou Finkovou a Jitkou Asterovou. O čem talk show je?
Je to zábavné vyprávění, kde si ze sebe navzájem neustále děláme srandu. Víte, jaká to je pohoda, když můžete na jevišti v klidu pronést fór, že ráda vystupujete se staršími kolegyněmi, protože už nesoutěží a jsou rády, že udrží mikrofon?! Je to hodina a půl smíchu. Na jevišti i v hledišti. Já tomu říkám chechtací lázně.

Osm dní bez signálu, bez světelného a zvukového smogu, jenom ve stanech s beduíny v poušti. Pro spoustu lidí to je zlomový okamžik v jejich životech. Poušť má dar vypnout vědomí a aktivovat podvědomí.

Herečka Sandra Pogodová nedávno oslavila padesátku, ale cítí se na pětatřicet. Část roku cestuje s kamarádem Tomášem do exotických krajin a užívá si radost ze života a svobodu.

