„Už vlastně nehraju. Nechala jsem si jen talk show. Učit se texty už se mi nechce. Dávat paruky, dělat velké líčení. V talk show jsem sama za sebe,“ vysvětlila Pogodová. Kromě toho vozí lidi do Egypta, kde dělá semináře.
Sama tam žije většinu roku. „Je to výborné. Nesmíte se tam jako žena narodit. To úplně dobré není. Když tam ale přijedete, nejste muslimka a držíte nějak pohromadě, což mi ještě hrozí pár let, tak je to nádherné. Já už jsem zjišťovala třeba za kolik bych byla velbloudů. Říkali, že takových třicet by to dalo“ chlubí se Pogodová.
„Mě to potěšilo, ale nevím, jestli nějaká baba není třeba za sto velbloudů. Radši jsem to nechtěla vědět. Říkala jsem jim: ‚Neříkejte mi kluci, jestli to je dobré, protože mně jako Evropance to zní výborně.‘ Tady v Evropě by za mě dali tak dva psy z útulku,“ dodává.
Na rozdíl od jiných Evropanů ji víc než moře v Egyptě dostala poušť. „Zamilovala jsem se do Sahary. Kamarád mi říkal: ‚Jestli chceš vidět hroudu písku, tak si zajeď na stavbu.‘ Já předtím měla taky ten pocit, že na poušti jsou jen ty duny. Ale vůbec to není pravda,“ říká Pogodová, která neváhá zůstat několik dní v poušti úplně sama, ačkoli tam může jít o život.
Kvůli médiím jsem stále držela nesmyslné diety. To byla kravina! vzpomíná Pogodová
„Teď jsem jela do pouště na šest dní úplně sama. Udělali mi tam tábor v takovém údolí, kam se dá vjet jen jednou cestou, takže měli jistotu, že mě tam nikdo nenajde. Po čtyřech dnech přijeli a že se blíží písečná bouře a bylo by lepší, aby mě odvezli. Já jsem paličatá, tak jsem říkala, že už tam jezdím tři roky a zvládnu to,“ vzpomíná herečka.
„Oni odjeli a po chvíli takový randál. Já zaházela pískem oheň, vlítla do stanu a po asi dvou hodinách písečné bouře na mě ten stan začal lehat, tak jsem ležela a nohama do praku držela ten stan. Po dvou dnech mě vyzvedli a říkali, že pro mě chtěli jet, ale neviděli na metr,“ popsala Pogodová, která do pouště vozí lidi, aby si v klidu rozmysleli, jak chtějí v životě pokračovat.
„Většinou se dlouho cítí špatně ve svém vlastním životě a potřebují si to nějak sesumírovat a potřebují na to čas, aby jim do toho nekecala rodina. Potřebují prostě klid pro sebe. Často tam říkají, že si poprvé dopřáli týden jen sami pro sebe,“ popisuje herečka, která s lidmi medituje, povídá si, pomáhá jim poznat novou kulturu, gastronomii. Rodinám účastníků se to ale občas nelíbí.
„Často tam ti lidé přijdou na věci, které pak začnou měnit. A já pak slyším ty věty: ‚Takže to se ti stalo s tou Pogodovou a Lukavcem na tom zájezdu? Co to je za sektu? Já si tam na ně došlápnu!‘ Protože lidi přijedou domů a někteří opravdu totálně mění život. Ale to není námi. Myslím, že už to dlouho cítili a udělali si s námi ten čas na sebe a vše se jim to poskládalo,“ míní Pogodová.