Sandra Nováková se na sociálních sítích nebojí ukázat ani to, co se nepovede. Po nedávné sérii fotografií, na kterých se sama označila za majitelku „příšerného výrazu“ či „krátkých nohou“, nyní splnila slib a ukázala fanouškům, jak naopak vznikají její povedené snímky.
Herečka zveřejnila video, které zachycuje focení v plavkách. A její recept na povedené fotografie je překvapivě jednoduchý. Místo klasického fotografování podle ní stačí natočit video.
„Slíbila jsem, že vám prozradím, jak vznikají moje dobré fotky. Trik je v tom nedělat fotky, ale točit videa. Protože tam vzniká třicet fotek za sekundu. A garantuju vám, že z pětiminutového videa určitě jednu dobrou vyberete! Mám s tím svoje zkušenosti,“ vysvětlila se smíchem Nováková svým sledujícím.
Podle Sandry je ale potřeba také dobrá režie. A tu má naštěstí po ruce, její manžel Vojtěch Moravec je režisér. Ve videu tak tentokrát nestojí jen za kamerou, ale své ženě při natáčení také udílí pokyny. Jak herečka s nadsázkou přiznala, jeho režijní rady ji ovšem občas dokážou pořádně vytočit.
„Dobrá režie je samozřejmě bonus. Otázkou je, jak vypadá dobrá režie. Mě Vojta většinou vždycky nase*e,“ dodala s humorem. Manžel jí na videu režíruje a radí, co má dělat. „Pořádně se vyšponuj! Nekibicuj. Zatni to všechno. Máš vyšpuleno. To panděro! Hoď tam pózičku,“ navádí manželku.
Z krátkého natáčení tak vznikla další ukázka toho, že za dokonale vypadajícími fotografiemi na sociálních sítích často stojí mnohem víc pokusů, než je na výsledném snímku vidět.
Manželé Sandra Nováková a Vojtěch Moravec se vzali 30. června 2022 přímo v pražském kině Lucerna během premiéry filmu Hádkovi, který Moravec režíroval a Nováková v něm hrála jednu z hlavních rolí. Pár spolu má syna Mikuláše a spojuje je také společná práce. Nováková je herečka a scenáristka, Moravec filmový a televizní režisér, společně se podíleli například na filmech Matky a Hádkovi.