Cítím náklonnost k ženám, odhalila sexuální orientaci „holčička“ z vánoční reklamy

„A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?“, „Nene, já nemusím, já už ho vidím,“ říká tehdy tříletá Sandra Flemrová v reklamě, která letos slaví dvaadvacet let od vzniku. Jejího otce ztvárnil herec Josef Polášek (60).
Flemrová, která pracuje jako zdravotní sestra v zubní ordinaci a herectví se nevěnuje, sdílela na Instagramu osobní video, ve kterém otevřeně promluvila o své sexuální orientaci. Fanouškům přiznala, že se jí líbí ženy.
„Už delší dobu ve svém životě cítím náklonnost k ženám, dlouho jsem to potlačovala. Ale těm dnům je konec, chci žít v pravdě, svobodně a prostě tak, jak to cítím,“ říká.
Dodala, že mluvit o tomto tématu veřejně není jednoduché. „Nebylo pro mě jednoduché to natočit, ale cítím, že je správný čas být upřímná. Hlavně k sobě, ale i k vám. A možná přestat utíkat před nějakým svým osobním divočákem,“ vysvětlila.
|
Neustále se mě ptají na honorář, říká „holčička“ z reklamy s prasátkem
Své přiznání zveřejnila také proto, aby inspirovala další lidi, kteří procházejí něčím podobným. „Tímto videem chci dodat také odvahu našim čtyřem procentům populace. A pokud právě ty jakožto jeden z nás sleduješ tohle video, buď především sám sebou,“ zdůraznila.
„Nikdy se nezavděčíš všem, ale věř mi, že vždy se najde někdo, kdo bude sdílet tvůj názor, ať jsi kdekoliv,“ dodala Flemrová.
Ačkoliv ji proslavila ikonická vánoční reklama natáčená poblíž Mladé Boleslavi, sama Vánoce příliš v oblibě nemá. „Obecně je to pro mě období tlaku a chaosu, ať už v práci, nebo mezi mými nejbližšími. Já jsem obecně velmi otevřený člověk, ale na Vánoce se dost uzavírám do sebe,“ popsala.