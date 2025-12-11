Cítím náklonnost k ženám, odhalila sexuální orientaci „holčička“ z vánoční reklamy

  8:30
Sandru Flemrovou zná celá země jako holčičku z vánoční reklamy na Kofolu z roku 2003, která je i po více než dvaceti letech stále velmi populární. Dnes už šestadvacetiletá Flemrová se na veřejnosti objevuje jen výjimečně, nyní však využila sociální sítě k tomu, aby promluvila o své sexuální orientaci a svěřila se s tím, že ji přitahují ženy.
Sandra Flemrová v roce 2025 a v roce 2003 ve slavné vánoční reklamě

Sandra Flemrová v roce 2025 a v roce 2003 ve slavné vánoční reklamě | foto: Instagram @_sandraflemrova

Sandra Flemrová
Sandra Flemrová, holčička s prasátkem, a Josef Polášek
V roce 2009 se aktéři reklamy znovu sešli a Sandra Flemrová s Josef Poláškem...
Třiadvacetiletá Sandra Flemrová momentálně pracuje jako sestřička v zubní...
„A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?“, „Nene, já nemusím, já už ho vidím,“ říká tehdy tříletá Sandra Flemrová v reklamě, která letos slaví dvaadvacet let od vzniku. Jejího otce ztvárnil herec Josef Polášek (60).

Moje malé upřímné okénko…
4. listopadu 2025 v 23:47, příspěvek archivován: 9. prosince 2025 v 16:48
Flemrová, která pracuje jako zdravotní sestra v zubní ordinaci a herectví se nevěnuje, sdílela na Instagramu osobní video, ve kterém otevřeně promluvila o své sexuální orientaci. Fanouškům přiznala, že se jí líbí ženy.

Sandra Flemrová v roce 2025 a v roce 2003 ve slavné vánoční reklamě
Sandra Flemrová
Sandra Flemrová, holčička s prasátkem, a Josef Polášek
V roce 2009 se aktéři reklamy znovu sešli a Sandra Flemrová s Josef Poláškem pózovali fotografce MF DNES.
„Už delší dobu ve svém životě cítím náklonnost k ženám, dlouho jsem to potlačovala. Ale těm dnům je konec, chci žít v pravdě, svobodně a prostě tak, jak to cítím,“ říká.

Dodala, že mluvit o tomto tématu veřejně není jednoduché. „Nebylo pro mě jednoduché to natočit, ale cítím, že je správný čas být upřímná. Hlavně k sobě, ale i k vám. A možná přestat utíkat před nějakým svým osobním divočákem,“ vysvětlila.

Neustále se mě ptají na honorář, říká „holčička“ z reklamy s prasátkem

Své přiznání zveřejnila také proto, aby inspirovala další lidi, kteří procházejí něčím podobným. „Tímto videem chci dodat také odvahu našim čtyřem procentům populace. A pokud právě ty jakožto jeden z nás sleduješ tohle video, buď především sám sebou,“ zdůraznila.

„Nikdy se nezavděčíš všem, ale věř mi, že vždy se najde někdo, kdo bude sdílet tvůj názor, ať jsi kdekoliv,“ dodala Flemrová.

Ačkoliv ji proslavila ikonická vánoční reklama natáčená poblíž Mladé Boleslavi, sama Vánoce příliš v oblibě nemá. „Obecně je to pro mě období tlaku a chaosu, ať už v práci, nebo mezi mými nejbližšími. Já jsem obecně velmi otevřený člověk, ale na Vánoce se dost uzavírám do sebe,“ popsala.









