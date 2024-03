Na hrudích ho nosili ženy i muži. Sandokan přikoval k televizorům i diváky v ČSSR

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Až do začátku 80. let, kdy měl v naší televizi premiéru dobrodružný seriál o Tygrovi z Mompracemu, si československé ženy a dívky neuměly moc představit, že by obdivně vzhlížely k exotickému muži. Hrdinný Sandokan a jeho charismatický představitel Kabir Bedi to změnili.