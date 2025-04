Sami Sheenová se proslavila tím, že své půvaby prodávala už od osmnácti let na OnlyFans. Nyní přiznala, že její dokonalý vzhled není jen důsledkem dědičnosti, ale že si k němu pomohla uměle. Na videu, které zveřejnila na TikToku, vyjmenovala všechny plastiky a kosmetické úpravy, které podstoupila a podstupuje.

„Očividně jsem naštvala hodně lidí tím, že jsem si nechala udělat plastiku nosu, tak jsem si řekla, že naštvu ještě víc lidí, když vám řeknu, co všechno jsem si nechala udělat,“ vysvětlila Sheenová svou motivaci zveřejnit pravdu o svém vzhledu.

V první řadě přiznala, že je „závislá“ na výplních rtů, které si nechává dávat od osmnácti let každý rok. „Poté jsem objevila výplň nosu. Tak jsem si ji nechala dát na špičku a na kořen nosu, aby se narovnal a zvedl. Trochu to zabralo, ale potřebovala jsem plastiku nosu. Tu jsem si nechala udělat dvakrát,“ vysvětlila.

„Dále jsem konečně podstoupila velký zákrok a nechala jsem si udělat holky,“ řekla Sheenová o svém poprsí. Je spokojená s tím, jak její prsa teď vypadají, ale ne s velikostí. „Mohla jsem je udělat větší a přála bych si, abych to udělala. Až přijde čas je vyměnit, určitě půjdu do větších,“ říká.

Ačkoli vrásky v jejím věku ještě nemohou být problém, zkusila i botox. S ním ale nebyla spokojená. „Nechala jsem si na čelo aplikovat botox a nenáviděla jsem to. Vlastně jsem si ho nechala aplikovat, abych si nadzvedla obočí, ale udělalo to pravý opak. Byla jsem jedna z mála lidí, kterým se to stane. Zatížilo mi to celý obličej. Vypadalo to příšerně, tak jsem to nechala přirozeně rozpustit a od té doby jsem si ho už nenechala aplikovat,“ vysvětlila Sheenová.

Nejhorší zákrok podle ní byly fazety na zuby. „To byl ten nejhorší proces vůbec. Ještě že se nemusí opravovat dalších 20 let. Doufejme, že tak dlouho vydrží, protože to už nikdy nechci zažít,“ říká Sheenová, která v reality show Denise Richards & Her Wild Things prozradila, že ji v dětství ve škole šikanovali a říkali, že nikdy nebude stejně krásná jako její matka a že vypadá spíš jako otec.

To byl prý důvod jejích plastických operací. Profil na OnlyFans, kvůli kterému teď nemůže sehnat seriózní práci, pak byl prý jen prostředkem, jak na všechny plastiky sehnat peníze.