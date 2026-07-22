Díky OnlyFans mám dům. Táta mi nepřispěl ani cent, říká dcera Charlieho Sheena

Dcera herce Charlieho Sheena (60) a herečky Denise Richardsové (55) se rozhodla ukončit dohady o tom, kdo financuje její život. Sami Sheenová zveřejnila na TikToku video, ve kterém reagovala na komentáře lidí přesvědčených, že za její nový dům u pláže může slavný otec.
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Dcery Charlieho Sheena: jedna vydělává na OnlyFans, druhá mluví o Ježíši a víře
„Kdybych měla tátovy peníze, klidně bych to přiznala. Ale tento muž mi už více než čtyři roky nedal ani cent. Od osmnácti let se živím úplně sama,“ prohlásila bez obalu.
Sami uvedla, že dům si pořídila z výdělků na platformě OnlyFans, kam vstoupila v roce 2022 krátce po svých osmnáctých narozeninách. Zároveň prozradila, že vztah s otcem je momentálně velmi napjatý. Nedávno se totiž dozvěděla, že Charlie Sheen koupil její mladší sestře Lole auto. Sama ho poté požádala, zda by jí za podobnou částku nekoupil koně, což rázně odmítl. Modelka tvrdí, že od té chvíle spolu vůbec nemluví.
Napjaté vztahy mezi otcem a dcerou nejsou ničím novým. Sami už dříve popsala, že Charlie Sheen byl během jejího dětství kvůli problémům se závislostmi často nepřítomný a mnohokrát nedodržel sliby, že dorazí na důležité rodinné události jako jsou narozeninové oslavy či vánoční večeře. Přesto herec v nedávném rozhovoru uvedl, že věří v budoucí usmíření a nechce připustit, aby jejich spor byl definitivní.
Charlie Sheen byl v letech 2002 až 2006 ženatý s herečkou Denise Richardsovou. Z manželství mají dvě dcery, Sami a Lolu. Po rozvodu spolu rodiče prostřednictvím soudů opakovaně řešili otázky výchovy i finanční podpory dětí.
Sami Sheenová tak v posledních letech otevřeně mluví o velmi komplikovaném vztahu s otcem, zatímco s matkou Denise Richardsovou, která si také založila OnlyFans, udržuje velmi blízký vztah.
Její mladší sestra Lola Sheenová se v posledních měsících výrazně přiklonila ke křesťanské víře, nechala se pokřtít a začala otevřeně mluvit o tom, jak moc jí víra pomohla v období, kdy ji trápily psychické problémy. Fotografové ji několikrát zachytili s biblí v ruce, Lola sama tvrdí, že „Ježíš změnil její život“. Věnuje se vlastnímu podcastu a na sociálních sítích sdílí hlavně duchovní témata.