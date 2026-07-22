Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Díky OnlyFans mám dům. Táta mi nepřispěl ani cent, říká dcera Charlieho Sheena

Autor:
  9:27
Sami Sheenová (2025)

Sami Sheenová (2025) | foto: Instagram @samisheen

Sami Sheenová (2025)
Sami Sheenová (2024)
Sami Sheenová
Lola a Sami Sheenovy (Los Angeles, 6. května 2026)
73 fotografií
Dvaadvacetiletá Sami Sheenová rázně odmítla spekulace, že žije z peněz slavného otce. Dcera Charlieho Sheena tvrdí, že ji herec finančně nepodporuje už více než čtyři roky a veškerý svůj luxusní životní styl financuje díky platformě OnlyFans.

Dcera herce Charlieho Sheena (60) a herečky Denise Richardsové (55) se rozhodla ukončit dohady o tom, kdo financuje její život. Sami Sheenová zveřejnila na TikToku video, ve kterém reagovala na komentáře lidí přesvědčených, že za její nový dům u pláže může slavný otec.

Dcery Charlieho Sheena: jedna vydělává na OnlyFans, druhá mluví o Ježíši a víře

„Kdybych měla tátovy peníze, klidně bych to přiznala. Ale tento muž mi už více než čtyři roky nedal ani cent. Od osmnácti let se živím úplně sama,“ prohlásila bez obalu.

Sami uvedla, že dům si pořídila z výdělků na platformě OnlyFans, kam vstoupila v roce 2022 krátce po svých osmnáctých narozeninách. Zároveň prozradila, že vztah s otcem je momentálně velmi napjatý. Nedávno se totiž dozvěděla, že Charlie Sheen koupil její mladší sestře Lole auto. Sama ho poté požádala, zda by jí za podobnou částku nekoupil koně, což rázně odmítl. Modelka tvrdí, že od té chvíle spolu vůbec nemluví.

Sami Sheenová (2025)
Sami Sheenová (2025)
Sami Sheenová (2024)
Sami Sheenová
73 fotografií

Napjaté vztahy mezi otcem a dcerou nejsou ničím novým. Sami už dříve popsala, že Charlie Sheen byl během jejího dětství kvůli problémům se závislostmi často nepřítomný a mnohokrát nedodržel sliby, že dorazí na důležité rodinné události jako jsou narozeninové oslavy či vánoční večeře. Přesto herec v nedávném rozhovoru uvedl, že věří v budoucí usmíření a nechce připustit, aby jejich spor byl definitivní.

Charlie Sheen byl v letech 2002 až 2006 ženatý s herečkou Denise Richardsovou. Z manželství mají dvě dcery, Sami a Lolu. Po rozvodu spolu rodiče prostřednictvím soudů opakovaně řešili otázky výchovy i finanční podpory dětí.

Sami Sheenová tak v posledních letech otevřeně mluví o velmi komplikovaném vztahu s otcem, zatímco s matkou Denise Richardsovou, která si také založila OnlyFans, udržuje velmi blízký vztah.

Její mladší sestra Lola Sheenová se v posledních měsících výrazně přiklonila ke křesťanské víře, nechala se pokřtít a začala otevřeně mluvit o tom, jak moc jí víra pomohla v období, kdy ji trápily psychické problémy. Fotografové ji několikrát zachytili s biblí v ruce, Lola sama tvrdí, že „Ježíš změnil její život“. Věnuje se vlastnímu podcastu a na sociálních sítích sdílí hlavně duchovní témata.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá

Bianca Censori přitáhla pozornost tělovým korzetem a vysokými kozačkami, Kanye...

Australská architektka a modelka Bianca Censori (31) znovu přitáhla pozornost fotografů svým odvážným módním výběrem. Při procházce Los Angeles po boku manžela Kanyeho Westa (49) oblékla tělový top...

Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici

Hollywoodská legenda ukázala skvělou kondici a svalnaté paže, které by Fordovi...

Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

OBRAZEM: Kordula, syn Bolka Polívky i dcera Verešové. Děti slavných ovládly Vary

Dcera Geislerové, syn Polívky i Kordula Stropnická. Děti slavných ovládly Vary....

Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka,...

Sydney Sweeney předvádí vlastní spodní prádlo. Hledej Ježíše, píší jí

Sydney Sweeney v jedné z reklam.

Americká herečka Sydney Sweeney se proslavila především díky rolím Cassie Howardové v seriálu Euforie, či Olivie Mossbacherové v minisérii Bílý lotos. V současnosti se věnuje i návrhářství spodního...

Díky OnlyFans mám dům. Táta mi nepřispěl ani cent, říká dcera Charlieho Sheena

Sami Sheenová (2025)

Dvaadvacetiletá Sami Sheenová rázně odmítla spekulace, že žije z peněz slavného otce. Dcera Charlieho Sheena tvrdí, že ji herec finančně nepodporuje už více než čtyři roky a veškerý svůj luxusní...

22. července 2026  9:27

Vémola nabízel Lele po rozchodu škodovku, ona chce Mercedes. Kolik dává na děti?

Karlos Vémola a Lela Ceterová (Karlovy Vary, 5. července 2022)

Karlos Vémola (40) poprvé otevřeně promluvil o financích po rozchodu s manželkou Lelou (37). Přiznal, že na jejich tři děti posílá každý měsíc 50 tisíc korun. Podle něj by částka mohla být ještě...

22. července 2026  8:40

Bývalá pornohvězda Daisy Lee: Druhé dítě nechci, nemám rok chuť na sex

Česká hvězda filmů pro dospělé Daisy Lee

Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová (28) alias Daisy Lee, která žije se svým argentinským partnerem v Ekvádoru, napsala českým fanouškům na sociální síti otevřenou zpověď o tom, proč nechce druhé...

22. července 2026  7:52

Červený koberec není cíl. Ale k filmu patří, míní herec a režisér Jiří Mádl

Jiří Mádl

Před dvěma lety zažil v Karlových Varech doslova smršť kolem filmu Vlny, loni zasedal v porotě a letos? „Mám asi dva drinky za celý festival a chodím spát v deset večer,“ smál se Jiří Mádl. Na...

22. července 2026

Ze sociálních sítí lze vyčíst ledacos, realita je jiná, říká Matějovský

V pořadu Rozstřel dnes vystoupí Václav Matějovský, mladý talentovaný herec,...

Václav Matějovský (30) si užívá roli otce, v práci je v jednom kole a svůj život si pochvaluje. Přesto má sny, které by si chtěl splnit a i díky velmi přející snoubence se mu to zřejmě brzy splní. V...

22. července 2026

Vydržela jsem hodně, dnes bych některé věci už nepřijala, říká Simona Hába Zmrzlá

Premium
Simona Hába Zmrzlá.

Zkazíš si kariéru, nic nedokážeš... Tohle slyšela, když na konci studia otěhotněla. Dnes je matkou tří dětí a jednou z hlavních postav seriálu Odznak Vysočina, který se zařadil mezi nejsledovanější...

21. července 2026

Robbie Williams vysvětluje, co malého bílého z něj vypadlo v přímém televizním přenosu

Co vypadlo Robbiemu na mikrofon? Zpěvák to vysvětlil

Robbie Williams se rozhodl ukončit spekulace o tom, co mu během televizního rozhovoru na finále fotbalového šampionátu spadlo na mikrofon. Bylo to malé a bílé a ze záběrů německé stanice Magenta TV...

21. července 2026  12:21

Zpěvačka Kesha miluje bizár. Sbírá lidské zuby a nosí šperk z matčiny placenty

Zpěvačka Kesha, British Summer Time Festival, Londýn, 10. července 2026

Zpěvačka Kesha už více než deset let sbírá lidské zuby a svou bizarní kolekci chce dál rozšiřovat. Devětatřicetiletá interpretka hitu TiK ToK v podcastu Las Culturistas vyzvala fanoušky, aby jí své...

21. července 2026  10:45

Jsem stará, šedivá a hnusná? Kritizujte, ale ukažte svou fotku, vyzvala Menzelová

Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce.

Olga Menzelová (48) se rozhodla odpovědět lidem, kteří ji na sociálních sítích urážejí kvůli vzhledu. Ve videu, které natočila se svou kadeřnicí, reagovala na komentáře o tom, že je „stará, šedivá a...

21. července 2026  9:39

Bývalý reportér Novy Břešťák se pokusil o sebevraždu. Loni mu zemřela manželka

Ivan Břešťák neměl lehký život.

Bývalý reportér televize Nova Ivan Břešťák (64) promluvil pro Blesk o tom, že si pokusil sáhnout na život stejně jako jeho manželka Klára. Břešťák má za sebou drsnou a tragickou minulost. Přišel i o...

21. července 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek....

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová (28) se pochlubila sérií odvážných fotografií v bikinách. Na Instagramu představila novou kolekci plavek, na níž spolupracovala se svou dlouholetou kamarádkou...

21. července 2026  8:16

Anna K. prozradila, co by si přála v příštím životě zažít na vlastní kůži

Zpěvačka Anna K.

Má ráda teplo a moře, ale fascinuje ji také svět polárníků a horolezců. Zpěvačka Anna K. (61) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila nejen to, jak si užívá léto, ale také, co chystá pro své fanoušky.

21. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.