„Nic mě neštve víc než, když někdo řekne: Bože, já jsem tak OCD, musím mít stále uklizený a organizovaný pokoj,“ řekla ve videu na sociální síti TikTok Sami Sheenová, která si v posledních letech vydělává na OnlyFans a její profil patří k nejnavštěvovanějším na této platformě.

„Já jsem tak OCD, že i když si ten den koupím něco v obchodě a čtu si datum spotřeby znovu a znovu a znovu, až nakonec sama sebe přesvědčím, že to je falešné datum a že to vlastně bylo prošlé už před rokem,“ popsala vlastní zkušenost.

Svým 192 tisícům sledujících prozradila, že má potom pocit, že když to sní, bude jí hrozně špatně. „Takže to musím vyhodit a radši nejím vůbec,“ dodala. „To je ale zábava! #ocd,“ napsala ironicky do popisku videa.

OCD, neboli obsedantně-kompulzivní porucha, se vyznačuje obsesemi a kompulzemi. Jedná se o psychickou poruchu, kdy se člověk často zdráhá vyhledat pomoc, neboť své potíže sám vnímá jako podivné a stydí se za ně.

Složité období prožívá i její matka Denise Richardsová (54). Rozvádí se s manželem Aaronem Phypersem (52). Podnikatel nedávno uvedl, že důvodem je, že hvězda filmu Nebezpečné hry měla několik měsíců trvající poměr s hercem a bývalým příslušníkem námořní pěchoty Spojených států amerických Rudym Reyesem (53).

Phypers tvrdí, že Reyes posílal herečce své erotické fotografie a videa. O rozvod požádal na začátku července. Podle jeho slov se ale o údajném románku dozvěděl už v dubnu.

Denise Richardsová a Aaron Phypers (2024)

Richardsová mu prý následně slíbila, že vztah ukončí, což se však nestalo. A herečka nakonec podala u soudu žádost o dočasné omezení osobního styku s Phypersem, kterou soud odsouhlasil. Manžela obvinila z domácího násilí, což on odmítá. Soudní jednání začne v srpnu, do té doby má Phypers zakázano přibližovat se k Richardsové i k jejich adoptované dceři Eloise (14).

Krátce předtím, než nevlastní otec Sami Sheenové podal žádost o rozvod, OnlyFans modelka zveřejnila na sociálních sítích rady, jak se vypořádat s toxickým partnerem.

„Pokud chodíte s někým toxickým, ale nejste si jistí, jestli je opravdu toxický, měli byste si položit tuto otázku: Kdybyste měli dceru a ta by chodila s mužem, jako je on, co byste jí poradili?“ řekla Sami na TikToku.

„Když to uděláte, pak vám to často najednou docvakne. Řekli byste jí nejspíš: Rozejdi se s ním, zablokuj ho, jdi dál. Je to hajzl, chová se k tobě jako ke kusu hadru. Já osobně musím přiznat, že mám občas tendenci toxické chování omlouvat. Ale když si představím, že mám své vlastní dítě a to by bylo vystaveno takovému chování? Tak to v žádném případě,“ vysvětlila.

Samu sebe popsala jako mateřský typ, který si v budoucnu rozhodně přeje mít děti a rodinu. Fanouškům ohledně toxických vztahů a partnerů také poradila, ať si představí klidně i někoho jiného ve své situaci, například blízkou kamarádku.

„Rozumím tomu kvůli osobním zkušenostem víc, než kdokoliv jiný – popravdě je strašně těžké, skoro až nemožné, dostat se z toxického vztahu. A pak navíc čelíte ještě odsouzení od lidí, když se k tomu člověku třeba opakovaně vracíte, což se velmi často stává“ dodala.