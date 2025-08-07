Od Superstar přes drogy a skandály až po souboj v kleci. Sámer Issa slaví 40

V prvním ročníku soutěže Česko hledá Superstar skončil na třetím místě. Slibně nastartovanou hudební kariéru ale převálcovala řada skandálů a problémy s drogami. Čtyřicítku slaví jako jiný člověk. S drogami prý skončil a lidem by chtěl připomenout, že je hlavně zpěvák.
Sámer Issa (30. července 2025)

Sámer Issa (30. července 2025) | foto: Profimedia.cz

„Štve mě a docela mrzí, když lidi překvapí, že vůbec umím zpívat,“ postěžoval si Sámer Issa v červnu u videa, na němž přezpíval hit z filmu Hříšný tanec.

„Ale vím, že je to i moje chyba, že lidi zapomněli, že hlas mám,“ uznal zpěvák, jehož kariéra začala v první řadě talentové soutěže Česko hledá Superstar v roce 2004.

Dáme si dva smažáky, vtipkuje Záhorovský o zápasu Issy a Kociána v Clashi

Osmnáctiletý mladík původem ze Sýrie se umístil třetí za Anetou Langerovou a Šárkou Vaňkovou. Hned po soutěži vydal svou první desku Busted. Prodalo se jí 50 tisíc kusů. O rok později následovala deska Break The Silence, které se prodalo už jen 8 tisíc kusů. Na další si fanoušci počkali šest let. Místo hudbou je Sámer Issa zásoboval skandály.

Vymetal večírky a plnil stránky bulváru. Randil s Agátou Hanychovou, propadal alkoholu a veřejně kouřil marihuanu. Mluvilo se i o jeho závislosti na tvrdých drogách.

„V minulosti jsem zlobil, měl jsem problém s marihuanou, ale drogy mi nedělaly dobře. Měl jsem úzkosti, schovával jsem se doma před světem,“ řekl Issa v rozhovoru se svou bývalou přítelkyní Agátou Hanychovou v jejím podcastu Agáta a Ornella.

Drogy by prý v současnosti ani brát nemohl, protože by s ním přestala spolupracovat organizace Clash (dříve Clash Of The Stars), díky níž na sebe upozornil na jaře. Tehdy se postavil do klece v souboji proti zpěvákovi skupiny Lunetic Martinovi Kociánovi.

Sámer Issa zvítězil a ve čtyřiceti je dle svých slov v nejlepší formě. Žije sám, trénuje, víc než rok už nekouří marihuanu a nepije alkohol. Rád by taky znovu lidem dokázal, že je především zpěvák.

