„Štve mě a docela mrzí, když lidi překvapí, že vůbec umím zpívat,“ postěžoval si Sámer Issa v červnu u videa, na němž přezpíval hit z filmu Hříšný tanec.
„Ale vím, že je to i moje chyba, že lidi zapomněli, že hlas mám,“ uznal zpěvák, jehož kariéra začala v první řadě talentové soutěže Česko hledá Superstar v roce 2004.
Osmnáctiletý mladík původem ze Sýrie se umístil třetí za Anetou Langerovou a Šárkou Vaňkovou. Hned po soutěži vydal svou první desku Busted. Prodalo se jí 50 tisíc kusů. O rok později následovala deska Break The Silence, které se prodalo už jen 8 tisíc kusů. Na další si fanoušci počkali šest let. Místo hudbou je Sámer Issa zásoboval skandály.
Vymetal večírky a plnil stránky bulváru. Randil s Agátou Hanychovou, propadal alkoholu a veřejně kouřil marihuanu. Mluvilo se i o jeho závislosti na tvrdých drogách.
„V minulosti jsem zlobil, měl jsem problém s marihuanou, ale drogy mi nedělaly dobře. Měl jsem úzkosti, schovával jsem se doma před světem,“ řekl Issa v rozhovoru se svou bývalou přítelkyní Agátou Hanychovou v jejím podcastu Agáta a Ornella.
Drogy by prý v současnosti ani brát nemohl, protože by s ním přestala spolupracovat organizace Clash (dříve Clash Of The Stars), díky níž na sebe upozornil na jaře. Tehdy se postavil do klece v souboji proti zpěvákovi skupiny Lunetic Martinovi Kociánovi.
Sámer Issa zvítězil a ve čtyřiceti je dle svých slov v nejlepší formě. Žije sám, trénuje, víc než rok už nekouří marihuanu a nepije alkohol. Rád by taky znovu lidem dokázal, že je především zpěvák.