„Tak my bychom si dali ty dva smažáky. To náš asi bude bavit,“ říká Julián Záhorovský ve videu na Instagramu, na kterém si objednává v restauraci jídlo. Následuje prostřih na poskakujícího Martina Kociána a Sámera Issu, kterého zná Záhorovský už od roku 2004, kdy se společně účastnili prvního ročníku pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar.

Před každým ze zápasů se jednotliví soutěžící pravidelně snaží vyhecovat svého soupeře. Nejinak tomu je i nyní, kdy Sámer Issa na sociálních sítích prohlásil, že Kociána rychle „vypne“, tedy přemůže a zvítězí.

Martin Kocián poté zveřejnil video, ve kterém parodoval Sámerovo hudební vystoupení a uvedl, že se oba dva potýkají s drogovou závislostí. „Sámere, mě se strašně líbí, jak mě vypneš. Jak říkáš, abych změnil dealera, když všichni ví, že oba dva fetujeme a dohodli jsme se, že o tom mluvit nebudeme a ty to vytáhneš,“ řekl bývalý člen skupiny Lunetic.

„Pak tam přijdeš a řekneš, že jsem pan Kocián, místo toho, aby jsi řekl Martin. Nedám ti žádnou šanci. Vypnu tě co nejdřív,“ dodal.

Sámer Issa zareagoval druhý den. „Bude to velmi rychlý. A když jsi kámo moc, nedělej videa. Ono to fakt vypadá blbě. Díky mě ale budeš lepší, než kým jsi byl. To je stoprocentní už teď, protože tě hecuju k lepšímu výkonu. A já ti držím pěsti, abys to dal. Nejen ten zápas, ale celkově tu druhou šanci, kterou máš. Chci, aby nás lidi jednou brali vážně. Abychom ty lidi inspirovali a oni si řekli: Hele, oni byli fakt mimo, ale probrali se a začali fungovat a začali bejt inspirací. To je pro mě to důležitý. Doufám že tě nebudu už takovýmhle způsobem shazovat, protože pak shazuju i sám sebe. Nicméně tenhle zápas bude fakt dobrej. Takže se připravuj, nebuď vyndanej a nepo*er to,“ zakončil Issa.

Clash 11 se bude konat pod názvem Stronger Then Ever (Silnější, než kdy předtím) ve Sportovní hale Fortuna v Praze. V hlavním zápase se podle pravidel boxu utkají čeští bodybuildeři Jakub Enžl a Jan Jiruše.

Organizace Clash of the Stars vznikla v roce 2021, její první turnaj se konal v roce 2022. Založil ji bývalý zápasník organizace Oktagon MMA Tomáš Linh Le Sy.

Spíše než ze sportovních výkonů se však rozhodla těžit z popularity influencerských celebrit. Rovněž z řevnivosti a chvástání lidí sociálních sítí, které se zápasnického trash talku zmocnili ještě vyhrocenějším způsobem. Rozhovory před turnaji Clash of the Stars, takzvané B4THECLASH, jsou dějištěm bizarních, vulgárních, mnohdy násilných scén.

Mnozí protagonisté českého MMA, jako například rozhodčí a trenér Jakub Müller, zápasník Patrik Kincl, trenér André Reinders, považují Clash of the Stars za fenomén, který MMA škodí a který ostatně vlastně ohrožuje zdraví těch, které do duelů zve.