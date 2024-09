Samantha Fox byla odsouzena za výtržnost v letadle, trestu za napadení se vyhnula

Samanta Fox svým hrubým jednáním na palubě letadla British Airways začátkem prosince 2023 zabránila v odletu do Mnichova. Noc strávila ve vězení, ostatní cestující pak v hotelu, než pro ně byl vypraven nový let.

Osmdesátková hvězda se v letadle hádala s jinými cestujícími, policistovi vyhrožovala, že mu vykopne zuby a prý fyzicky napadla svou partnerku Lindu Olsenovou. Obvinění z napadení partnerky ale bylo ještě před jednáním soudu staženo.

Samantha Fox od začátku napadení popírala. Přiznala se k opilosti, výtržnictví a výhružnému chování a vyjádřila lítost. Měla prý před odletem dvě velké vodky a při nástupu do letadla ji postihla panická ataka. Podle obhájců totiž Samantha Fox trpí depresemi a má ADHD. Do Mnichova letěla na charitativní akci, kterou nechtěla odmítnout, ačkoli věděla, že na tom není psychicky dobře.

Soudce jí uložil pokutu tisíc liber a 25 dnů léčení. Kromě toho musí zaplatit 1 718 liber společnosti British Airways a každému na palubě přes sto liber.

Samantha Fox byla díky svým výrazným přednostem jednou z nejfotografovanějších evropských celebrit osmdesátých let. Kariéru zahájila jako šestnáctiletá, a to rovnou jako topless dívka slavné třetí strany britského bulváru The Sun. Prosadila se v roce 1986 hitem Touch Me, několik let vévodila žebříčkům pop music i oblíbenosti u mužů.

V roce 2003 zpěvačka poprvé promluvila o své lesbické orientaci, začala tehdy chodit s Myrou Strattonovou. Manažerka, s níž žila v registrovaném partnerství, zemřela v roce 2015. Od roku 2016 je ve vztahu s norskou spisovatelkou Lindou Olsenovou, s níž předloni uzavřela sňatek.