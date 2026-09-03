Švagr norského krále, šaman Durek Verrett podstoupil transplantaci

Princezna Martha Louise má za sebou náročné období. Kromě jejího otce, krále Haralda V. trpěl zdravotními problémy i její manžel Durek Verett, který se sám označuje za šamana. Ten se dle dostupných zdrojů poslední dobou držel při životě už jen díky tomu, že několikrát týdně dostával dialýzu. Tato krize byla zažehnána až úspěšnou operací, při níž se Verett dočkal transplantace ledvin.
„V prvé řadě pociťujeme ohromnou vděčnost dárci. Těžko slovy vyjádřit, co pro nás takový dar znamená. Nová ledvina zajistila Durekovi druhou šanci, a to je něco, co nikdy nebudeme brát jako samozřejmost,“ uvedl manželský pár ve společném prohlášení.
„Léčil jsem se na různých místech na světě, ale nikdy jsem nezažil takovou vřelost, soucit a lidskost jako od zdravotních profesionálů v Norsku,“ dodává Verett na adresu nemocnic Rikshospitalet a Drammen. „To, jak se o mě zdejší doktoři a sestřičky starali, na mě udělalo hluboký dojem. Byli to moji andílci.“
Na základě své zkušenosti se rodina rozhodla poukázat na to, jak je dárcovství důležité. „Víme, jak těžké je to čekání, a kolik nadějí se může upínat k jedinému telefonnímu hovoru. Pokud náš příběh povzbudí další lidi k tomu, aby se rozhodli pro darování orgánů, bude to pro nás hodně znamenat,“ dodávají manželé.
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Po smrti dědečka je korunní princeznou. Ingrid Alexandra jednou bude královnou
Ve stejné nemocnici, kde měl operaci Durek Verett, byl nedávno léčen i norský král Harald V., který trpěl hemolytickou anémií. Jeho stav však i přes veškerou snahu lékařů zůstal kritický a 28. srpna král ve věku 89 let zemřel. Královský trůn tímto přešel na jeho syna, který se stal králem Haakonem VIII.
Nový norský král v úterý v parlamentu složil přísahu. „Slibuji a přísahám, že budu vládnout Norskému království v souladu s jeho ústavou a zákony, ať mi k tomu pomáhá všemohoucí a vševědoucí Bůh,“ řekl před zákonodárci.
Složení přísahy svého manžela se neúčastnila královna Mette-Marit, protože se stále zotavuje z transplantace plic, kterou podstoupila letos v červnu. Místo ní stála po králově boku při přísaze jeho dcera, korunní princezna Ingrid Alexandra a ceremonie se účastnila i jeho matka, královna Sonja.
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28. srpna 2026