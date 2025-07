Salma Hayeková září na titulce v bikinách. V 58 letech, bez botoxu a výplní

Salma Hayeková má na obálce béžovo-hnědé háčkované bikiny. Ve videu, které vzniklo při focení a které herečka zveřejnila na Instagramu, pózuje v krémových dvoudílných plavkách s řetízkem na břiše a k němu ladícím náhrdelníkem. Předvedla také taneční pohyby, které připomněly její slavnou scénu z filmu Od soumraku do úsvitu z roku 1996.

Herečka Salma Hayeková (58) při focení pro první vydání mexické verze speciálu magazínu Sports Illustrated: Swimsuit Issue. (červenec 2025)

„Moje obálka pro Sports Illustrated Mexiko je venku! Speciální vydání. #VIVAMEXICO,“ napsala hvězda filmu Frida k příspěvku na sociálních sítích.

„Naše nová obálka oslavuje sílu a hrdost být Mexičankou. Sports Illustrated přichází do Mexika a Salma Hayeková září na jeho historicky první obálce,“ píše se pro změnu na instagramovém profilu magazínu.

Salma Hayeková patří mezi hrstku celebrit, které se kdy na obálce tohoto prestižního plavkového vydání objevily. „Je to tak zvláštní! Je mi skoro šedesát! Že v tomhle věku budu na titulce pózovat v bikinách, to by mě kdysi tedy ani nenapadlo,“ řekla herečka v rozhovoru pro zmiňovaný časopis.

V televizním pořadu Today na dané téma uvedla, že tomu stále nemůže uvěřit. „Pamatuju si, jak jsem jako mladá a atraktivní žena listovala tímto časopisem. Zajímalo mě, která krásná modelka je teď hvězdou, kdo je nová dívka sezony. Ale nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že bych tam mohla být já – protože pravda je taková, že ty ženy opravdu nikdy nevypadaly ani vzdáleně jako já,“ prohlásila.

„Moje postava není zrovna modelkovská. Nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla být na coveru (obálce). A že se to stalo teď v mých osmapadesáti letech? To je pro mě opravdu velký šok,“ dodala.

K prvnímu mexickému vydání časopisu a jeho obálce se vyjádřila také MJ Dayová, šéfredaktorka Sports Illustrated Swimsuit. Podle jejích slov je poselstvím tohoto magazínu odjakživa víc, než jen ukazovat fotky krásných žen.

„Sports Illustrated zachycuje okamžiky definující naši dobu, oslavuje lidi, kteří utvářejí současnou kulturu, a ukazuje krásu žen z celého světa,“ vysvětlila s tím, že u každé ženy, která je součástí letošního speciálního plavkového vydání, měl redakční tým jedinečný a silný důvod, proč byla vybrána právě ona.

„Ať už jde o to, co ta konkrétní žena představuje, jaký má její jednání dopad na společnost, jak ovlivňuje životy ostatních lidí – všechny tyto ženy do toho jdou s vášní a naplno,“ dodala Dayová. Salmu Hayekovou označila jako „velký živel“ – nejde podle ní jen o slavnou herečku, ale i úspěšnou režisérku, producentku a náruživou bojovnici za práva žen.

Sama herečka se v roce 2021 svěřila v rozhovoru pro web Entertainment Tonight, že musela výrazně zhubnout a začít pravidelně cvičit, aby se mohla stále vystavovat v bikinách.

Hayeková prozradila, že si postavu momentálně udržuje převážně pomocí jógy, očistných zeleninových kúr a chůze. „Myslela jsem si, že stárnutí znamená konec práce. A přitom stále pracuju a to i na sobě. Myslela jsem si, že stárnutí znamená, že už nebudu zamilovaná. Ale jsem zamilovaná a moc,“ řekla loni pro magazín Glamour.

Manželka miliardáře Francoise-Henriho Pinaulta tvrdí, že ve svém věku zatím nemá botox ani výplně. Za krásnou pleť prý vděčí přípravku z kůry stromu.

„Používám kosmetiku obsahující výtažky z kůry stromu Tepezcohuite, který byl ve starověké kultuře Mayů považován za posvátný. Často se používá u obětí popálenin i po spálení na sluníčku, protože úplně regeneruje kůži,“ řekla Hayeková v roce 2015 magazínu Elle. „Proto nemám žádný botox, žádné chemické peelingy, ani výplně,“ dodala.