Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Salma Hayeková slavila šedesátiny nahá v oceánu, stala se poprvé babičkou

Autor:
  9:00
Herečka Salma Hayeková oslavila 60. narozeniny touto fotkou. (září 2026)

Herečka Salma Hayeková oslavila 60. narozeniny touto fotkou. (září 2026) | foto: Instagram @salmahayek

Herečka Salma Hayeková oslavila 60. narozeniny touto fotkou. (září 2026)
Herečka Salma Hayeková se pochlubila fotkou v plavkách (2023)
Herečka Salma Hayeková se stala poprvé babičkou na fotce s vnoučkem Francoisem....
Salma Hayeková v New Yorku na charitativní večeři na Fashion Weeku (11. září...
51 fotografií
Salma Hayeková oslavila šedesáté narozeniny. Mexická herečka, která byla za roli ve filmu Frida nominována na Oscara a v devadesátých letech zazářila například ve snímcích Od soumraku do úsvitu či Dogma, si kulaté narozeniny připomněla netradičně. Do oceánu se vydala bez plavek a fotografie z koupání následně zveřejnila na Instagramu.

Salma Hayeková slaví šedesátiny. Cítí se více sexy než za mlada

Na prvním záběru leží Salma Hayeková ve vodě na břiše a nadšeně se usmívá, fotografie je přitom oříznutá tak, aby toho neodhalovala až příliš. Na druhém snímku stojí herečka ve vodě po pás zády k objektivu. „Šedesátiletá a vděčná,“ vzkázala svým fanouškům.

Pod příspěvkem se brzy objevila řada přání od slavných přátel. Vanessa Hudgensová herečku označila za „ikonu, kterou bude navždy“, Paris Hiltonová jí popřála všechno nejlepší a označila ji jako krásku. Rita Ora napsala, že je nádherná, Lindsay Lohanová a Elle Fanningová pak Hayekovou ve svých komentářích označily za krásnou.

Přidali se také fanoušci. „Šedesát, a přesto nestárnoucí… Otec Čas do vás musí být zamilovaný!“ napsal jeden z nich. Další nevěří, že herečka skutečně oslavila šedesátku: „Salmě Hayekové je 60 let? Páni! Ale vypadá stále nádherně, jako když se za poslední desetiletí nezměnila!“

Herečka Salma Hayeková oslavila 60. narozeniny touto fotkou. (září 2026)
Herečka Salma Hayeková oslavila 60. narozeniny touto fotkou. (září 2026)
Herečka Salma Hayeková se pochlubila fotkou v plavkách (2023)
Herečka Salma Hayeková se stala poprvé babičkou na fotce s vnoučkem Francoisem. (září 2026)
51 fotografií

Hayeková se v minulosti několikrát rozpovídala o tom, jak pečuje o pleť a tělo a jak se stravuje. Na klasické kosmetické zákroky podle svých slov příliš nespoléhá. „Žádný botox, žádné výplně ani chemické peelingy,“ uvedla v minulosti. Přiznala však, že používá radiofrekvenční a mikrofrekvenční přístroje, které podle ní pomáhají zpevňovat pleť a zmírňovat vrásky.

Oblíbila si také tepezcohuite, extrakt z kůry stromu Mimosa tenuiflora, který pochází z Mexika. Herečka o něm v minulosti mluvila jako o prostředku, který podle jejího názoru dokáže pokožku výrazně obnovovat.

Na pravidelné ranní návštěvy posilovny ji příliš neužije. „Nemám čas cvičit, pracuji. Zažila jsem i dvacetihodinové pracovní dny,“ řekla časopisu People. Místo klasického tréninku se zaměřuje především na správné držení těla a restorativní jógu.

Mám unikátní trik na zakrývání šedin, prozradila herečka Salma Hayeková

V Londýně spolupracuje s odbornicí, která ji naučila zapojovat svaly i během běžných každodenních činností. „Takže i když si čistíte zuby, procvičujete svaly, zatahujete zadek a břicho a podobně,“ vysvětlila herečka. Když už se dostane na běžecký pás, nemusí na něm nutně běhat. Raději na něm tančí. K udržování svalů v kondici podle svých slov využívá také masáže.

Přísné diety rovněž nejsou její parketa. „Nerada držím dietu a nejsem v tom dobrá,“ přiznala. K jejím oblíbeným snídaním patří kombinace jogurtu, papáji, borůvek, manga, jahod a semínek granátového jablka. Místo ovoce někdy přidává celer, červenou papriku, okurku a mandlové či kokosové máslo.

Ani v rodném Mexiku se nevyhýbá místním specialitám, které mohou být pro Evropana poněkud netradiční. „Máme cvrčky, mravenčí vajíčka a červy. Usmažíte je. Když usmažíte cokoli, chutná to dobře, ale tyhle pochoutky jsou opravdu vynikající. Hmyz je úžasný zdroj proteinu!“ uvedla.

Šedesáté narozeniny navíc Hayeková oslavila jen několik týdnů poté, co se poprvé stala babičkou. Její nevlastní syn François Pinault mladší a jeho manželka Lara Cosima Henckel von Donnersmarcková přivítali syna Françoise.

Herečka následně zveřejnila záběry, na nichž dítě drží v náručí a mluví na něj španělsky. „Jsme požehnáni, že můžeme přivítat čtvrtou žijící generaci Françoisů. I když já mu budu říkat Panchito. Zdá se, že se mu to líbí, nemohu ho milovat víc, než jak to cítím, je to krásné,“ napsala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla....

Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...

Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez...

Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.

Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy

Sophia Maria Osako

Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...

Richard Tesařík je autorem slavné věty z filmu Pelíšky. Řekl ji učiteli tělocviku

Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)

Kromě nezapomenutelné hudby a chytlavého smyslu pro humor se zpěvák Richard Tesařík zapsal do paměti i svými filmovými rolemi. Hrál mimo jiné ve dvou dílech Jana Hřebejka, a pokaždé vojáka. K úspěchu...

Myslíte si, že se vyznáte ve sportu? Dokažte to, vyzývá nahá Sydney Sweeney

Sydney Sweeney odhodila v reklamě veškeré oblečení. (září 2026)

Osmadvacetiletá americká herečka Sydney Sweeney se v nejnovější reklamní kampani pořádně odvázala. Pro společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, natočila odvážný minutový spot, v němž se...

11. září 2026

Salma Hayeková slavila šedesátiny nahá v oceánu, stala se poprvé babičkou

Herečka Salma Hayeková oslavila 60. narozeniny touto fotkou. (září 2026)

Salma Hayeková oslavila šedesáté narozeniny. Mexická herečka, která byla za roli ve filmu Frida nominována na Oscara a v devadesátých letech zazářila například ve snímcích Od soumraku do úsvitu či...

11. září 2026

Stará kr**a s kruhem v rypáku? Já vás vnímám, vzkazuje Radka Třeštíková

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Spisovatelka Radka Třeštíková (45) se po pěti letech rozhodla zbavit kroužku v nose. Piercing, který byl dlouho výraznou součástí jejího vzhledu, už podle svých slov nechtěla nosit. Její děti ale z...

11. září 2026

Nový pár showbyznysu. Syn Báry Hrzánové randí s Kateřinou Marií Fialovou

Antonín Holub a Bára Hrzánová v Show Jana Krause (1. května 2024)

Chtěli to vypustit, až na to budou oba připraveni, zejména Antonín, syn Radka Holuba a Báry Hrzánové. Jenomže to by se nesměli společně vypravit na premiéru dokumentu o Báře Basikové a přitom se...

11. září 2026

Táta z nich vyšel nejlíp, říká syn Báry Basikové o mužích své matky

Bára Basiková a její syn Theodor Polák v Karlových Varech (6. července 2026)

„Už jsem to viděl třikrát a teď budu sledovat reakci kamarádů,“ prozradil syn Báry Basikové Theodor Polák těsně před promítnutím časosběrného dokumentu o jeho mámě. A když pak měl možnost komentovat...

11. září 2026

Vypadá jako fitness trenérka, ale sní 12 párků za minutu a má 42 rekordů za „žraní“

Britka Leah Shutkeverová je profesionální jedlík a držitelka 42 Guinnessových...

Britka Leah Shutkeverová má vyrýsovanou postavu, věnuje se fitness a pečlivě si hlídá jídelníček. Před kamerou však během několika minut dokáže spořádat množství jídla, které by jinému vystačilo na...

10. září 2026  15:25

Scenáristka Anděla Páně neuspěla s žalobou, podle soudu není jedinou autorkou

Anděl Páně 2

Městský soud v Praze ve čtvrtek zamítl žalobu scenáristky pohádky Anděl Páně Lucie Konášové, která se domáhala rozhodnutí, že je jedinou autorkou scénáře k filmu i k libretu stejnojmenného muzikálu....

10. září 2026  12:37

Dcera Schifferové jde v jejích šlépějích. V Řecku ukázala postavu v plavkách

Clementine Vaughnová

Jednadvacetiletá Clementine Vaughnová právem rozjíždí úspěšnou kariéru modelky. Během dovolené v Řecku pózovala v tyrkysových plavkách a na snímcích nápadně připomínala svou matku, supermodelku...

10. září 2026  10:47

Jak vypadá v 51 letech Victoria Silvstedtová? Modelka se ukázala v mini

Victoria Silvstedtová

Švédská modelka Victoria Silvstedtová (51) patřila během filmového festivalu v Benátkách k nepřehlédnutelným hostům. Při příchodu k hotelu Excelsior na ostrově Lido zaujala výrazným růžovým modelem,...

10. září 2026

Intimní scény mi nejsou příjemné. Je to pro mě těžké, přiznává Nelly Řehořová

Nelly Řehořová na promo fotce k albu Lovestories (2026)

Zpěvačka a herečka Nelly Řehořová (25) otevřeně promluvila o svém novém albu, toxickém vztahu, současné lásce i o tom, proč jí intimní scény před kamerou nejsou příjemné. Přiznala také, jaké herecké...

10. září 2026

Princ Harry s Meghan se vrátili do Británie. Z čeho žijí a co za tím může být

Princ Harry s manželkou Meghan se vracejí do Británie. Média spekulují o důvodech jejich návratu i tom, z čeho budou v Británii žít.

Velká Británie zažívá velký návrat ztraceného syna. A média spekulují, jaký je asi skutečný důvod stěhování prince Harryho a jeho ženy Meghan do Anglie. Chce se snad usmířit s Williamem? Nebo...

10. září 2026  5:30

Je spousta českých interpretů, které bych si nedala do playlistu, říká Ewa Farna

Ewa Farna v SuperStar (2026)

Před třinácti lety si už roli porotkyně SuperStar vyzkoušela. Před pěti lety pak pěveckou soutěž moderovala a nyní se Ewa Farna vrátila do poroty. Spolu s ní o nové hudební hvězdě rozhodují Calin,...

10. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×