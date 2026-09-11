Salma Hayeková slavila šedesátiny nahá v oceánu, stala se poprvé babičkou

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Salma Hayeková slaví šedesátiny. Cítí se více sexy než za mlada
Na prvním záběru leží Salma Hayeková ve vodě na břiše a nadšeně se usmívá, fotografie je přitom oříznutá tak, aby toho neodhalovala až příliš. Na druhém snímku stojí herečka ve vodě po pás zády k objektivu. „Šedesátiletá a vděčná,“ vzkázala svým fanouškům.
Pod příspěvkem se brzy objevila řada přání od slavných přátel. Vanessa Hudgensová herečku označila za „ikonu, kterou bude navždy“, Paris Hiltonová jí popřála všechno nejlepší a označila ji jako krásku. Rita Ora napsala, že je nádherná, Lindsay Lohanová a Elle Fanningová pak Hayekovou ve svých komentářích označily za krásnou.
Přidali se také fanoušci. „Šedesát, a přesto nestárnoucí… Otec Čas do vás musí být zamilovaný!“ napsal jeden z nich. Další nevěří, že herečka skutečně oslavila šedesátku: „Salmě Hayekové je 60 let? Páni! Ale vypadá stále nádherně, jako když se za poslední desetiletí nezměnila!“
Hayeková se v minulosti několikrát rozpovídala o tom, jak pečuje o pleť a tělo a jak se stravuje. Na klasické kosmetické zákroky podle svých slov příliš nespoléhá. „Žádný botox, žádné výplně ani chemické peelingy,“ uvedla v minulosti. Přiznala však, že používá radiofrekvenční a mikrofrekvenční přístroje, které podle ní pomáhají zpevňovat pleť a zmírňovat vrásky.
Oblíbila si také tepezcohuite, extrakt z kůry stromu Mimosa tenuiflora, který pochází z Mexika. Herečka o něm v minulosti mluvila jako o prostředku, který podle jejího názoru dokáže pokožku výrazně obnovovat.
Na pravidelné ranní návštěvy posilovny ji příliš neužije. „Nemám čas cvičit, pracuji. Zažila jsem i dvacetihodinové pracovní dny,“ řekla časopisu People. Místo klasického tréninku se zaměřuje především na správné držení těla a restorativní jógu.
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V Londýně spolupracuje s odbornicí, která ji naučila zapojovat svaly i během běžných každodenních činností. „Takže i když si čistíte zuby, procvičujete svaly, zatahujete zadek a břicho a podobně,“ vysvětlila herečka. Když už se dostane na běžecký pás, nemusí na něm nutně běhat. Raději na něm tančí. K udržování svalů v kondici podle svých slov využívá také masáže.
Přísné diety rovněž nejsou její parketa. „Nerada držím dietu a nejsem v tom dobrá,“ přiznala. K jejím oblíbeným snídaním patří kombinace jogurtu, papáji, borůvek, manga, jahod a semínek granátového jablka. Místo ovoce někdy přidává celer, červenou papriku, okurku a mandlové či kokosové máslo.
Ani v rodném Mexiku se nevyhýbá místním specialitám, které mohou být pro Evropana poněkud netradiční. „Máme cvrčky, mravenčí vajíčka a červy. Usmažíte je. Když usmažíte cokoli, chutná to dobře, ale tyhle pochoutky jsou opravdu vynikající. Hmyz je úžasný zdroj proteinu!“ uvedla.
Šedesáté narozeniny navíc Hayeková oslavila jen několik týdnů poté, co se poprvé stala babičkou. Její nevlastní syn François Pinault mladší a jeho manželka Lara Cosima Henckel von Donnersmarcková přivítali syna Françoise.
Herečka následně zveřejnila záběry, na nichž dítě drží v náručí a mluví na něj španělsky. „Jsme požehnáni, že můžeme přivítat čtvrtou žijící generaci Françoisů. I když já mu budu říkat Panchito. Zdá se, že se mu to líbí, nemohu ho milovat víc, než jak to cítím, je to krásné,“ napsala.