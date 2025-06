Mám unikátní trik na zakrývání šedin, prozradila herečka Salma Hayeková

Na přelomu května a června natočila Hayeková video pro magazín Vogue Beauty, v němž čtenářům odhalila svůj trik na zakrývání šedin. Vlasy si prý sice zatím stále nebarví, ale občas svým loknám ráda přidá vytrácející se čerň. „Jestli si také jako já nebarvíte vaše tmavé vlasy, ale občas chcete zakrýt světlejší místa, jednoduše použijte řasenku,“ řekla.

„Když člověk stárne, postupně mění i svůj způsob líčení a krášlení,“ usmívá se ve videu a názorně ukazuje, jak na to.

„Když se nalíčíte, a nelíbí se vám to, prostě změňte líčení. To, co fungovalo dřív, už od jisté doby a věku fungovat nemusí a nebude. Například je vhodné přejít od tvrdších tmavých barev a výrazného líčení k jemnějšímu, které vás omladí,“ radí. „Je dobré se toho nebát, zkoušet různé varianty a trochu si s tím vyhrát.“

Následně dodala, že trik s řasenkou nijak nepřekáží v nanášení dalších různých produktů, a prsty si začala pročesávat vlasy. „Dotýkejte se svého obličeje, dotýkejte se svých vlasů, prostě sebe sama. Jde o to pouto k sobě samé, v tom nakonec spočívá veškerá péče o krásu,“ zamýšlí se Salma.

„Je to příjemné, zaměřit se někdy jen sám na sebe a pečovat o sebe. Nakonec je úplně jedno, jaké produkty používáte. Jde hlavně o to, abyste to dělali pravidelně. Snažte se také nebýt příliš sebekritičtí, je jasné, že nikdo z nás nemládne.“

Z videa vyplynulo, že při líčení používá herečka základ pod make-up, konturu, pudry i tvářenku. Nenechává si však upravovat tvář pomocí výplní ani botoxu. „Dřív jsem si myslela, že když lidé mají ve tváři takové ty drobné nedokonalosti a dolíčky, že je to špatnými výplněmi. A dnes vidím, že ono se to děje přirozeně,“ směje se.

Manželka francouzského milionáře Fracois-Henri Pinaulta a matka sedmnáctileté dcery Valentiny platí i po padesátce stále za jednu z nejkrásnějších žen Hollywoodu. Dodává, že sice cvičí jen párkrát ročně, zato si k mladistvému vzhledu pomáhá například meditací a dostatkem spánku.

„Přiznávám, že bych ráda zase vypadala jako v pětadvaceti, i když jsem se už tehdy kritizovala. Kdysi jsem bývala sexy děvče, ale bohudík s věkem přišly i jiné příležitosti. Sexy jsem ale pořád, a jsem s tím v pohodě,“ usmívá se hispánská herečka.

„Zároveň musím všem připomínat, že ani v určitém starším věku se žena nestává postradatelnou. Proti téhle fámě se musí usilovně bojovat všemi prostředky.“