Moje prsa nejsou stavěná na běh, říká Hayeková. Cvičí jen čtyřikrát za rok

„Čtyřikrát do roka si pustím hudbu a jdu na běžecký pás. Nechtějte po mě, abych běžela, moje prsa na to nejsou stavěná!“ prozradila herečka.

Cvičení tedy moc neřeší, je spokojená se svými křivkami a nemá touhu vypadat jako někdo jiný. Přesto prohlásila, že by ráda vrátila období, kdy byla mladší. „Přiznávám, že bych chtěla zpátky to staré tělo, to, které jsem měla, když mi bylo 25. A které jsem pořád kritizovala a nenáviděla. Ach, Bože, vrať mi ho zpátky,“ směje se.

V rozhovoru také zmínila, že už se necítí být jen „sexy“ a jak stárne, má možnost se rozvíjet i v jiných směrech. „Byl čas, kdy jsem byla ta sexy žena. Ale díkybohu, že přišel věk a já mám teď šanci dělat i jiné věci, nejen se soustředit na vzhled. I když jsem stále sexy a jsem s tím spokojená,“ říká.

Herečka také připomněla, že se ženy po dosažení určitého věku nesmí brát jako spotřební zboží s expirací. A je jedno, v jakém oboru pracují. Měly by proti těmto předsudkům bojovat.

„Myslela jsem si, že jak budu stárnout, přestanu pracovat, ale pořád pracuji. A taky jsem si myslela, že být starší znamená, že už nebudu zamilovaná, ale jsem,“ říká o svém vztahu s francouzským miliardářem François-Henrim Pinaultem.

Stárnutí je podle ní jiné, než si představovala. „Nemám pocit, že bych ztratila flexibilitu, ohebnost nebo sílu. Musím říct, že je pro mě krásné stárnout s někým po boku,“ dodává.

„Pamatuji si, že jsem měla existenční krizi, když mi bylo 30 let. Říkala jsem si, že si nikdy nesplním všechny své plány, že se to nikdy nestane. Nemám nic, nemám manžela, žádné děti. A zvláště pro ženy mé generace to bylo ve stylu, že pokud nebudu mít dítě do pěti minut, nebudu moci nikdy být matkou,“ dodala Hayeková, která se poprvé stala matkou ve svých 41 letech v roce 2007.