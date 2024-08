Hayeková vystavila na odiv své přednosti. Pochlubila se postavou v plavkách

„Čekání na srpen,“ napsala Salma Hayeková k příspěvkům na sociálních sítích k fotkám, kde se opaluje. K videu pak další den napsala: „Potápím se do srpna.“

Salma Hayeková již dříve prozradila, že se udržuje v kondici cvičením regenerační jógy, džusovou očistou a procházkami se svými psy. „

Myslela jsem si, že stárnout znamená už nepracovat. Já pracuji. Myslela jsem si, že stárnout možná znamená, že už nebudu zamilovaná. Já jsem zamilovaná,“ řekla minulý rok v rozhovoru pro časopis Glamour.

„Nemám pocit, že bych ztratila pružnost, hbitost nebo dokonce sílu... Sakra, pořád ještě jedu dál. Šokující. Pořád jsem tady. Snažili se mě zbavit tisíci způsoby. Pořád jsem tady.“

Herečce nevadí ukázat se fanouškům na sociálních sítích nenalíčená, problém nemá ani s vráskami. Je pevně rozhodnuta nepoužívat botox jako některé její kolegyně. „Nevěřím botoxu, zvláště když si to nechají udělat mladí lidé. Ničí sami sebe. Mladým dívkám říkají: ‚Udělejte si to, dokud jste mladé, abyste nikdy neměly vrásky‘. Ne, vaše tváře stejně povadnou. Budete si muset píchat stále víc a víc. Takže pokud do toho jdete, doporučuji co nejpozději,“ míní Hayeková, která už v minulosti prohlásila, že botox nepotřebuje, protože ráda jí.

Hayeková má za manžela francouzského miliardáře Francoise-Henriho Pinaulta. Seznámili se v roce 2006 po třech letech se vzali. Mají spolu dceru Valentinu Palomu Pinaultovou (16). Pinault, který stojí v čele francouzského konglomerátu Kering, do kterého patří především luxusní značky jako Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta a další, má z předchozího vztahu ještě tři děti.