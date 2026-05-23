Syn herečky Sally Fieldové má vlastní teorii o tom, proč je gay

Drama Ocelové magnólie sleduje osudy několika žen, které se vyrovnávají s životní ztrátou, přičemž na jeho natáčení s sebou Sally Fieldová často brala i svého syna Samuela Greismana. Ten byl v roce 1989 ještě maličký, přesto však tvrdí, že jej proces tvorby tohoto filmu pravděpodobně ovlivnil do budoucna.
Sam byl přítomen dokonce i na večírku, kterým herci oslavovali konec natáčení. „Ve filmovém štábu byl v jednom kuse a moji přátelé se tam o něj starali. Vždycky říkal, že možná právě kvůli tomu je z něj gay,“ prohlásila herečka v rozhovoru pro magazín People. „V kanceláři mám fotku ze závěrečného večírku, kde stojím vedle Shirley MacLaine, Dolly Partonové a Julie Robertsové a sledujeme hudební vystoupení. A v náruči tam mám Sama, protože tomu tehdy bylo šest měsíců,“ říká.
S hereckými kolegyněmi se během natáčení spřátelila, takže na tuto dobu doteď ráda vzpomíná. „Všechny jsme si tam jedna druhou zamilovaly, bylo z toho přátelství jak hrom,“ rozplývá se Fieldová, která letos v listopadu bude slavit osmdesátiny. „Dokonce jsme o víkendech společně chodily na nákupy, někdy včetně Dolly. Chodily jsme na trh, hrály hry nebo se navzájem navštěvovaly.“
Rodačka z kalifornského města Pasadena zahájila svou hereckou kariéru u televizních pořadů, přičemž její první rolí byla stejnojmenná mladičká surfařka v komediálním seriálu Gidget. Prvním filmem se pro ni stal snímek Moon Pilot z roku 1962.
Její matka i otec byli také herci, takže Sally zjevně herecký talent dostala do vínku a za svou kariéru prokázala komediální i dramatické vlohy. Mezi její nejznámější role patří typicky obětavé mateřské postavy ve filmech Forrest Gump, Mrs. Doubtfire – Táta v sukni nebo Bez dcerky neodejdu, či seriál Bratři a sestry. Nicméně její herecké spektrum je širší – například už v roce 1977 získala cenu Emmy za roli psychicky narušené dívky v televizním filmu Sybil.
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byl jejím partnerem herec Burt Reynolds, s nímž hrála i v několika filmech. V roce 1984 se pak Fieldová provdala za filmového producenta Alana Greismana, s nímž má i zmíněného syna Sama. Manželství jim vydrželo deset let; rozešli se v roce 1994.