Chtěli mě dát do ústavu, vzpomíná Sagvan Tofi na svá školní léta

Sagvan Tofi byl v dětství neřízená střela a učitelé si s ním nevěděli rady. Dokonce měli podezření na nějakou psychickou poruchu.

„Chtěli mě dát do ústavu, když jsem měl v první třídě dvojku z chování. Učitelka si na mě trošku zasedla. Poslali mě k psychologovi. Dávali mi různý skládačky a tak. Nakonec psycholožka řekla, že jsem normální, mám jenom víc temperamentu, tak jsem se mohl jít během hodiny projít,“ vzpomíná Tofi.

Jeho matka na něj byla zpočátku sama, protože se rozvedla s jeho otcem, který byl irácký Kurd a do Československa přijel studovat. Když bylo Tofimu asi osm let, vzala si jeho matka kriminalistu Miloslava Dočekala.

„Máma mě celý život zachraňovala. Když jsem měl dvojku nebo trojku z chování, dala mě na jinou školu, abych začal s čistým štítem,“ vzpomíná Tofi, který nakonec vystřídal sedm základních škol.

Právě Dočekal ho pak přivedl k herectví, protože se přátelil s hercem Jiřím Kodetem. Sagvan Tofi nastoupil na konzervatoř, kam zapadal mnohem lépe. Studoval ji ale déle než někteří spolužáci.

„Konzervatoř jsem dělal osm let. Tam to bylo dobrý, to mě bavilo. To byla taková uvolněná škola a bylo tam dost exotů, co by to na gymplu nedali. Začal jsem s Michalem Suchánkem a první, kdo propadl, byl on. Pak Anna K. a já pak k nim,“ vyjmenovává Tofi. „Postupně jsem se dostal až k Bočanový a Langmajerovi,“ vypráví.

Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi ve filmu Kamarád do deště (1988)

Spolužačka Luciana Krecarová, z níž se později stala slavná zpěvačka Anna K., byla první dívka v jeho životě, kterou líbal, ačkoli byla v té době zadaná. „Já byl tenkrát nepolíbený. První líbání bylo s Annou K. na lyžáku, ale já jsem nevěděl, že zrovna chodila s Koptou,“ vysvětluje Tofi.

Nezapomenutelnou dvojici pak utvořil s dalšími spolužákem Lukášem Vaculíkem. Natočili spolu filmy Vítr v kapse nebo Kamarád do deště. Když pak Sagvan Tofi začal provozovat muzikály, obsadil do nich i Lukáše Vaculíka, ačkoli není zpěvák. „Lukáš vůbec nezpívá. Hrál v nejvíc muzikálech, ale má ve smlouvě, že nebude zpívat,“ prozradil Tofi s tím, že jedinou výjimkou byl Vaculíkův duet s Dagmar Peckovou.