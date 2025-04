„Před lety se mi udělala tuková bulka a zvětšilo se to. Udělaly se mi boule po těle,“ popsal Tofi, který si nechal výrůstky nedávno chirurgicky odstranit. Naštěstí byly jen tukové.

„Nevím, z čeho to bylo. Já si myslím, že od nervů,“ říká producent, kterého prý produkování muzikálu a s ním spojená zodpovědnost doslova ničí. „Se mnou je konec. Jsem úplně vyřízený. Mám všude boule, krční páteř v pytli. Jsem celý rozbitý,“ říká Tofi. „Přitom já nesnáším muzikály,“ dodává.

Druhý díl Dětí ráje i napsal a má s ním i další plány. „Děti ráje jsme hráli 18 let a já chtěl dlouho udělat dvojku, abych ten příběh dokončil, protože mám v hlavě, že bych to chtěl jednou zfilmovat,“ prozrazuje.

V tomto muzikálu se taky vrátil na jeviště jako herec. Divadlo přitom nikdy dělat nechtěl. „Děti ráje jsou jediné divadlo, co jsem hrál. Když jsem byl na konzervatoři, tak si všichni mysleli, že jsem na to hraní šikovný, ale já z toho vypadl, protože mě nebavilo být v divadle, uchlastávat se v divadelních barech. Konzervatoř jsem ani nedodělal,“ vysvětlil Sagvan Tofi, kterého má většina lidí spojena s bohémským životem, přitom byl během studentských let slušňák.

„Byl jsem zabrzděný. Hrál jsem hokej ještě dlouho na konzervatoři a vůbec jsem nepožíval alkoholické nápoje až třeba do 24 let. Ale pak jsem to dohnal,“ dodává.