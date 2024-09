Našli mi bulku v prsu, nádor je zhoubný, napsala italská zpěvačka Sabrina

„Tak jsem tady. Za pár hodin jdu na operační sál na operaci prsu, našli mi bulku tvořenou zhoubným nádorem. Jako každý rok v červenci jsem byla na pravidelné kontrole a na mamografu. Byly to měsíce provázené spoustou strachu a úzkostí, ale především spoustou naděje a touhy žít. Preventivní prohlídky a včasné diagnózy vám mohou zachránit život, myslete na to,“ napsala Sabrina Salerno na Instagram.

K příspěvku přidala fotku z nemocnice, kde má již napíchnutou kanylu v ruce a čeká na operaci. Překvapení fanoušci zpěvačce začali okamžitě posílat v komentářích podpůrné vzkazy.

Po operaci se italská diva ozvala svým sledujícím znovu, v krátkém videu je informovala o tom, že se po zákroku cítí dobře a omluvila se, že nezvládá odpovědět na všechny zprávy, kterými ji lidé zahrnuli.

Sabrina Salerno je italská zpěvačka, modelka a producentka, která se proslavila v osmdesátých letech. Po vítězství v soutěži krásy v kraji Ligurie se věnovala kariéře modelky, od roku 1984 účinkovala v televizní show Premiatissima na stanici Canale 5.

Mezi její nejznámější písničky patří píseň Boys (Summertime Love), která se stala světovým hitem v roce 1987. Videoklip k ní vzbudil rozruch a britská BBC dokonce zakázala jeho vysílání kvůli scéně z bazénu, při níž sklouzává zpěvačce horní díl bikin a odhaluje její prsní bradavky. Sabrina se poté stala sexsymbolem a její plakáty visely v pokojích mnoha teenagerů.

Další hit All of Me (Boy Oh Boy) následoval v roce 1988. Sabrinina hudba kombinuje prvky popu a dance music, díky energickému stylu získala mnoho fanoušků po celém světě. Sabrina se věnuje také herecké kariéře, účinkovala v několika filmech a televizních seriálech, v Itálii je známou celebritou, v posledních letech se objevila například také v taneční show Dancing With the Stars (2021), obdobě naší StarDance.

Posledním větším hudebním počinem Sabriny je cover verze hitu skupiny Blondie Call Me, kterou nazpívala v roce 2010 spolu s kolegyní Samanthou Fox, také velmi slavnou osmdesátkovou zpěvačkou.

VIDEO: Sabrina – Boys (Summertime Love), klip z roku 1987: