Carpenterová zvažuje zákaz mobilů na koncertech. Fanoušky to naštve, chápe

Autorka hitu Espresso vyjádřila v rozhovoru pro časopis Rolling Stone názor na používání telefonů na koncertech. „Upřímně? Mé fanoušky to velice naštve, ale rozhodně jsem pro zákaz. Zvažuji to,“ říká Sabrina Carpenterová.

Sabrina Carpenter a Jenna Ortega v klipu Taste

„Šla jsem se sama podívat na koncert Silk Sonic ve Vegas a zamkli mi tam telefon. Musím říct, že jsem na koncertě nikdy neměla lepší zážitek a nikdy jsem si to víc neužila, jako právě bez možnosti používat mobil. Opravdu jsem si připadala jako v sedmdesátých letech – i když jsem tehdy ještě nebyla na světě,“ řekla zpěvačka, která se původně proslavila jako herečka a to svou rolí Mayi Hartové v seriálu Riley na stanici Disney Channel.

„Opravdu jsem se cítila, jako bych tam byla na sto procent. Všichni lidé zpívali, tančili, dívali se na sebe a smáli se. Opravdu mi to připadalo krásné, všichni se plně soustředili jen na hudbu a užívali si to, místo aby zírali do mobilů,“ popsala zpěvačka.

Pro fanoušky, kteří si koncerty rádi natáčejí, má však naprosté pochopení. „Nemůžu se lidem divit, že chtějí mít na ten večer vzpomínky,“ dodala s tím, že jí to přijde naprosto normální.

Se smíchem dodala, že si jí lidé nebudou natáčet až bude starší a na mobilu si nebudou příliš přibližovat její tvář. „Prosím, až mi bude osmdesát, odložte ty telefony. Teď mám kůži měkkou a pružnou. Zatím je to v pohodě. Později už to ale tak nebude a nerada bych pak tato videa viděla na YouTube,“ žertuje.

Carpenterová není první zpěvačkou, která uvažuje o zákazu používání telefonů na svých vystoupeních. Někteří interpreti, jako například Madonna, Bob Dylan nebo Adele, už používání mobilů na svých koncertech návštěvníkům zakázali.

Zpěvačka Adele (37) napomenula fanynku, který si ji natáčel během koncertu v roce 2016. „Chtěla bych té dámě říct: můžete mě laskavě přestat natáčet? Protože já jsem tady opravdu, doopravdy tady teď před vámi stojím. Můžete si to užít naživo, a ne přes kameru,“ řekla během vystoupení.

Také muzikant Jack White (49) měl v roce 2018 turné, na kterém zakázal používání mobilních telefonů. Fanoušky na to předem upozornil. I raper Busta Rhymes (53) se loni rozčílil na festivalu Essence Festival of Culture, když během jeho vystoupení lidé začali vytahovat telefony a natáčet ho. „Hej, jděte do háje s těma mobilama. Pojďme se zase začít bavit jako lidi. Odložte ty divný krámy!“ vyzval diváky.

Manažer skupiny Iron Maiden nedávno také vydal prohlášení o fanoušcích, kteří v průběhu světového turné kapely s názvem Run For Your Lives používají telefony. „Pro těch pár sobců, kteří neuposlechli naši prosbu na koncertě a prostě museli dál natáčet... Nepřeji vám nic jiného než hodně bolavou ruku!“ napsal Rod Smallwood.