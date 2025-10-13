Mnozí muži mě zesměšňují a některé musím i vychovávat, říká Carpenterová

„Když mi některá z mých kamarádek oznámí, že čeká syna, mám radost za toho malého kluka i za jeho budoucí partnerky, protože vím, že bude správně vychovaný,“ řekla Sabrina Carpenterová, která se o mužích obecně rozpovídala v novém rozhovoru pro magazín Vogue Italia, na jehož obálce zazářila v outfitu inspirovaném šedesátkovou ikonou Brigitte Bardotovou.
„Opravte mě, jestli se pletu, na Zemi jsem teprve šestadvacet let, ale mám pocit, že já a i mnohé mé kamarádky jsme své partnery vždycky tak trochu musely samy vychovávat. Bohužel je to příběh starý jako lidstvo samo,“ prohlásila rodačka z Pensylvánie s tím, že má na současné muže velmi rozporuplné názory.
Zpěvačka chodila od prosince 2023 do konce roku 2024 s hercem Barrym Keoghanem, vztah však neustále kolísal. „Myslím si, že muži jsou velmi zábavný živočišný druh. V pozitivním i negativním smyslu. Někteří z nich mě opravdu upřímně obdivují, inspirují a milují. Mnozí mě zase naopak velice matou, rádi mě napadají a zesměšňují,“ popsala.
Podle jejích slov je ale důležité brát s nadhledem mnohé okamžiky, kdy se kvůli jiným lidem necítíme dobře. S takovými situacemi se Carpenterová vypořádává denně a podle svých slov pokud možno s humorem.
|
Zpěvačka Carpenterová provokuje sexuálními výjevy. Rodiče fanoušků se bouří
„Důležitou součásti života je podle mě umět odlehčit chvíle, které nám nejsou příjemné. Humor, spíš jakýsi druh vtipu, mě vždycky zachraňoval. Vždycky tam byl, aby mě na konci dne ochránil pro budoucnost, jinak bych se z veškeré té kritiky asi zbláznila,“ prohlásila autorka hitu Espresso.
Sabrina Carpenterová vydala v květnu svůj první singl z alba Manchild a fanoušci začali spekulovat o tom, že v textu pravděpodobně narážela na bývalého partnera Keoghana. Herec čelil dokonce tvrzením, že zpěvačku opakovaně podvedl.
Barry Keoghan v rozhovoru pro magazín Us Weekly uvedl, že byl zpěvačce „velmi oddaný“, ale že se bohužel oba nacházeli „v odlišné fázi života, kdy každý chtěl něco jiného“.