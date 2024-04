Ať dělám cokoliv, snažím se hlavně neotěhotnět, říká Sabrina Carpenterová

„Celé, o co mi teď jde, ať už dělám cokoliv, tak neotěhotnět. Podle toho žiju. Takže to je můj tip ohledně sexu. Buďte chytří a používejte ochranu,“ prohlásila v rozhovoru pro Cosmopolitan.

Tvrdí, že ji lidé vnímají jako nadměrně sexuálně založenou, ale přitom je ve skutečnosti mnohem zdrženlivější. „Reálně radím. Dělejte to, co je vám nejvíc pohodlné. Člověk může být zvědavý a ptát se, ale většina bude o tom, že se něco dozví sám o sobě,“ prohlásila.

Sabrina Carpenterová byla v spojována například s hercem Joshuou Bassettem, zpěvákem Shawnem Mendesem, hercem Dylanem O’Brienem či youtuberem Davidem Dobrikem.

Sabrina Carpenterová (New York, 31. prosince 2023)

Nyní přišla řeč i na její vztah s jednatřicetiletým hercem Barrym Keoghanem. První zvěsti o něm se objevily loni v září, ještě předtím, než se fanoušci dozvěděli o hercově rozchodu s dlouholetou přítelkyní Alyson Kieransovou, s níž má ročního syna. Rozchod se tedy odehrál zřejmě někdy během léta a herec k němu prohlásil pouze to, že „Alyson odvedla skvělou práci a je úžasná matka.“

Carpenterová s Keoganem byli na veřejnosti spatřeni v prosinci 2023 a v únoru 2024 se společně zúčastnili předávání cen Grammy. Od té doby ani jeden z nich neprozradil nic nového, až nyní. „Je to zábava a občas trošku chaos. Asi jsem ještě ve fázi, kdy si užívám, jak je to všechno nové,“ rozplývá se zpěvačka. „Beru to jako osud.“