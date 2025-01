Máte ráda zimu?

Mám, ale myslím, že jsem spíš letní člověk. Když je ale pohádková zima, jsem dobře oblečená a mám čepici, tak je mi perfektně, to mi zima nevadí. Dokonce mám ráda i mráz, protože mám pocit, že všechno špatné se spálí.

Blíží se 14. únor, den svatého Valentýna. Lpíte na tom, abyste v tento den dostala něco hezkého a přišlo vyznání lásky?

Pokud bych si mohla vybrat, tak pro mě osobně je příjemnější první Máj, myslím, že už od mladých let. Ale nezříkám se jakéhokoliv hezkého svátku, který k nám přišel. Každý den je důvodem k nějaké oslavě nebo k tomu se na chvíli zastavit a udělat si ten den hezčí.

Když se řekne vaše jméno, pro spoustu mužů jste stále idolem. Vzpomínáte někdy na doby, kdy jste byla na televizní obrazovce téměř denně? Díky upoutávkám, následně v pořadu Do-Re-Mi. Chodily vám dopisy a žádosti o fotografii?

Jo, pár tašek doma mám, někde ve sklepě. (smích) Chodily, občas chodí i teď. Je to úsměvné, je to hezké, je to milé. Dopisy chodí samozřejmě nejen od mužů, ale obecně od diváků. Je fajn, že reagují na to, co děláte a na vaši tvorbu. Na divadlo, televizi, film, na to, v čem zrovna hrajete. Je to hezká zpětná vazba, která mi vždycky udělá radost.

Sabina Laurinová patří mezi naše nejoblíbenější seriálové herečky.

Berete komplimenty, ať už osobní, nebo v elektronické podobě, jako něco samozřejmého? Dodávají vám sebevědomí?

Myslím, že pro každou ženu i muže je fajn, když je někdo pochválí a ocení. Pro každého člověka je to taková vzpruha, motivace, aby měl dobrou náladu, aby dál dělal to, co ho baví a dělal to dobře. Samozřejmě, že to člověka potěší, když to nejsou zprávy oplzlejšího charakteru. Ale i s tím si člověk poradí, ignoruje to, nebo vymaže. Musím říct, že mám štěstí na to, že mi chodí hezké zprávy, takže je to pro mě potěšující.

Když dojde na lásku, když se vám dnes někdo líbí, je to pro vás stejně opojný pocit jako kdysi v těch šestnácti, sedmnácti letech?

Asi je. Musím říct, že jo. Je to zvláštní. Člověk se mění fyzicky, ale ta psychika i s tím stoupajícím věkem zůstává v tomto vlastně stejná. Myslím, že reaguji úplně stejně jako dřív. Když mi bylo těch šestnáct a někdo se mi líbil, tak jsem spíš dělala, že mě nezajímá. Možná to byla taková obrana. Ale spíš to byl stud. Nemůžu říct, že bych se úplně takhle stejně chovala dodnes, to ne. Ale je fakt, že určitý druh studu tam zůstal.

Když přijdou vaše dcery s nějakými idoly a někým, koho platonicky milují, je pro ně názor mámy pořád relevantní?

Já si myslím, že jo. Dokonce musím říct, že všechny tři máme podobný vkus, takže se na těch objevech shodneme. Samozřejmě potom až ten čas prověří, jestli je to správné nebo ne.

Zimní období využívá mnoho žen k tomu, aby se nějakým způsobem daly do pořádku a připravily se na jaro, kdy zase „vykvetou“. Jak to máte vy? Vy osobně jste navíc pod drobnohledem médií a dnešní doba hlásá „zůstat mladá“.

Já si myslím, že nejvíc důležité je, aby člověk zůstal mladý uvnitř. Schránku můžete mít jakou chcete, ale když budete mrzutý, protivný, nepříjemný člověk, tak je vám jakákoliv krása k ničemu. Krása opravdu vychází zevnitř a možná méně někdy znamená více. Když člověk sleduje trendy a vidí, že spousta mladých lidí je závislých na různých sociálních sítích, kde je sebestřednost měřítkem určité hodnoty, tak mi je z toho někdy smutno. Myslím si, že třeba to, že člověk něco umí, je pro mě důležitější než to, jestli má umělé nehty nebo řasy a „září“.

Kdysi jste moderovala i pořad o proměnách. Viděla jste různé plastické operace, estetické zákroky. Je vaším cílem být zodpovědná vůči dcerám a stále působit přirozeně, aby se i ony měly rády jako ženy a vážily si sebe samých?

Ano. Myslím, že většinou, když na to někdo příliš tlačí, tak si tím něco vynahrazuje a je vidět, že si tím samozřejmě hlavně zvedá sebevědomí. Vůbec neříkám, že bych úplně zatracovala nějaké úpravy, nebo když to člověk opravdu potřebuje a zvedne mu to sebevědomí, tak je to úplně v pořádku. Důležitý je heslo „všeho s mírou,“ jak se říká. Je hodně důležité, aby se člověk cítil dobře. Každý je svého strůjce štěstí a záleží jen na něm.