Herci při natáčení komedie S tebou mě baví svět pašovali na plac alkohol

Stejně jako k zimnímu období neodmyslitelně patří ruský film Mrazík, podobným evergreenem je i česká komedie S tebou mě baví svět. Na první pohled banální příběh nikdy neomrzí díky své jednoduchosti a nezaměnitelným výkonům malých i velkých herců.

Tři dlouholetí kamarádi Albert, Michal a Pepa se každý rok vydávají na pánskou jízdu do Beskyd. Tento rok má být ale všechno jinak… Už samotná zápletka dokazuje nesmrtelnost této veselohry a pak také téma zasahující každou generaci.

Za překročený rozpočet pokuta

Původní rozpočet na film činil 3,9 milionů korun. To ale byla hodně zkreslená představa. Ve finále vyšel film na 4,3 milionu korun. Za překročení limitu byla tvůrcům stanovena pokuta, ta se jim ale několikanásobně vrátila. Vždyť jen v kině film vidělo přes 2,5 milionu diváků!

Děj snímku se z velké části odehrává v Beskydech, ale natáčení se konalo v Jeseníkách a Krkonoších. Jelikož v roce 1982, ze kterého film pochází, byla ještě zima v pravém slova smyslu, ani během natáčení si tvůrci nemohli stěžovat na nedostatek sněhu. Herci naopak bojovali s teplotami pod bodem mrazu.

Děti. Zleva jsou Bertík, Kačenka, Míša, Dášenka, Pepíno a Matýsek.

Jeden by řekl, že to herci v hlavních rolích – Július Satinský (†61), Václav Postránecký (†75) a Pavel Nový (76) – vyřeší nějakým tím panáčkem. To ale nebylo tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Režisérka Marie Poledňáková (†81) byla vyloženě proti tomu, aby herci popíjeli.

„Prohledávala dětem batůžky a kapsičky a sahala jim do podpaždí, jestli tam pro nás nemají schované nějaký placatky,“ práskl Václav Postránecký. „Říkala: Když řeknu stop, poslední záběr, konec, vy jste během pěti minut úplně nalití. Jak to děláte? My jsme v tomto ohledu byli ale spojeni s horskou službou,“ prozradil se smíchem herec.

Trable s dětmi

Jak už to u natáčení s malými dětmi bývá, ani zde nebyla nouze o karamboly a nesnáze. Například představitelka Dášenky si zlomila ruku, a musela tak se sádrou natáčet dva a půl měsíce, což přitížilo zejména maskérům.

Fotografie zachycující jednu ze scén v populární komedii S tebou mě baví svět (1982)

Aby byly záběry co nejautentičtější, snažili se tvůrci dětem neprozrazovat ani neulehčovat nepříjemné scény. Když ve známé scéně Pavel Nový utírá Pepínovi zadek smrkovou větvičkou a malý herec pláče, není tato reakce hraná, ale naopak zcela spontánní.

V jednom z rozhovorů Marie Poledňáková prozradila, jak docílila, aby nejmladší z herců, představitel Matýska, plakal. „Jeho maminka nám poradila, ať mu dáme polévkovou lžíci a ve chvíli, kdy ji bude mít v puse, ať s ní prudce cukneme. Pak že se prý rozbrečí. Měla pravdu a bylo to lepší než nějaké použití špendlíků,“ řekla.

Vídali se pořád

K filmu S tebou mě baví svět patří bezesporu i legendární píseň Sladké mámení, která se stala hitem díky svéráznému podání herečky Zdeny Studenkové (70). Ta při natáčení vymyslela velice specifickou choreografii, jež se divákům i interpretce Heleně Vondráčkové (77) tak zalíbila, že se stala oficiální a používá se dodnes.

U filmové maminky. Naši tři hrdinové u Jany Šulcové.

S herečkou Janou Šulcovou (†76) je snímek dodnes spojován z několika důvodů. Jedním z nich jsou její vazby na malé herce. Kromě Kačenky se totiž pravidelně setkávala se všemi filmovými dětmi. Jeden čas se tvrdilo, že se dokonce natáčelo i u herečky doma, to je ale jen fáma.

„Když mi přišla Marie nabídnout roli Kateřiny Horákové, pozvala jsem ji k nám domů. A Marii se ten dům natolik zalíbil, že ho chtěla použít i ve filmu. Veškeré exteriéry se pak točily u nás, ale interiér se postavil v ateliéru na Barrandově. Pravdou ale je, že to byla věrná kopie našeho domu,“ uvedla později na pravou míru Jana Šulcová.

Kde se natáčela veselohra století?

Vydejte se s námi po stopách komedie o rodinné dovolené na horách, kde se tři kamarádi starají o šest malých dětí...

Chalupa Apalucha se nachází nedaleko Dolního Dvora v Krkonoších, kde bydlel v hotelu Morava po dobu natáčení filmový štáb. Kam však za dívčím kurzem jezdil každou noc Pavel Nový alias Pepa?

V Krkonoších hledejte filmovou chalupu Apalucha z legendárního snímku S tebou mě baví svět.

Ve skutečnosti by musel zvládnout dvě stovky kilometrů tam i zpátky, protože scény z hotelu se natáčely až v Karlově Studánce uprostřed panenské přírody na východní straně nejvyšší hory Jeseníků – Pradědu. Moderní a přitom starobylé, ojediněle přebudované lázně v údolí horské říčky Bílé Opavy se pyšní nejčistším vzduchem ve střední Evropě. Roubené budovy ovlivněné empírem, které pamatují založení lázní, stojí v Karlově Studánce dodnes.

V parcích a na úbočích zalesněných svahů najdete lázeňské penziony a pavilony, geologickou expozici hornin z oblasti Jeseníků, umělý vodopád, kavárny i výletní restaurace. Řadu návštěvníků láká do Karlovy Studánky nejen ojedinělé horské klima a malebné prostředí, připomínající skanzen, ale také bazén s teplou slanou vodou a bohatá nabídka rekreačních a relaxačních programů s různou délkou pobytu.

Sladké mámení

Lázeňská budova Slezský dům, který ve filmu představoval hotel, kde bydlela zpěvačka Gábina a z jehož balkonů prchal před jejími kamarádkami záletník Pepa, dal vystavět arcivévoda Evžen Rakouský. Nesl název Lotrinský dům, budován byl v letech 1909 až 1913, poslední rekonstrukce proběhla v letech 1994 až 1995.

Pamětník Ludvík Janíček ukazuje na balkon, ze kterého skákal ve filmu S tebou mě baví svět herec Pavel Nový, když prchal před kamarádkami své filmové manželky.

Nedejte se však mýlit, ve skutečnosti Zdena Studenková alias Gábina hlasem Heleny Vondráčkové zpívala legendární Sladké mámení v budově Letních lázní, které byly ve své době jednou z nejmodernějších lázeňských staveb.

Původně v něm bylo 21 kabin pro uhličité a rašelinové koupele, dvě odpočívárny, inhalatorium, dvě místnosti pro vodoléčbu, sluneční lázně a bazén.

Dámská jízda

Zatímco se Albert, Michal a Pepa snaží zvládnout na horách bandu dětí, jejich manželky, tedy konkrétně Kateřina a Dáša si užívají dámskou jízdu v Praze. Módní přehlídku vystřídá večeře v jedné z pražských restaurací. Atraktivní dámy nemají nouzi ani o tanečníky.

Scény se natáčely v Restauraci U Malířů na Malé Straně v Praze, která patří k nejstarším pražským restauracím. K návštěvníkům se prý řadil i panovník Rudolf II. Roku 1543 od Jiříka Kuřátky koupil dům malíř Šic za 40 kop grošů a od těch dob se tu říkalo U Malířů 1543. V roce 1604 koupil dům Jan Litoměřický z Jizbice a od jeho sirotků roku 1607 Benedikt Galthan, který dům přestavěl. Podruhé byl přestavěn koncem 17. století a nazván U bílého kohouta.

Dnešní úpravu domu dal B. Mázel v letech 1936–37. Na počátku 20. století se U Malířů stalo útočištěm pro umělce, bohémy a malíře, kteří sem přicházeli na vyhlášené sudové víno z Moravy a kteří často platili vlastní prací a domalovávali fresky na stěnách. Klenuté stropy, restaurované fresky, dobový nábytek a přirozené rozčlenění restaurace do dvou samostatných prostor – salonku a baru – zaručují příjemné posezení.

Věrná kopie domu

„S tebou mě baví svět, má zlatá Emčo, já bych tě láskou sněd, má zlatá Emčo,“ zpívají děti u klavíru, včetně Matýska, kterého museli za prstíky ke klávesám přilepit.

Jana Šulcová ve filmu S tebou mě baví svět (1982)

Vilu Horákových, kde se odehrává především závěr celého filmu, najdete v Půlkruhové ulici v Praze-Vokovicích a je to dům herečky Jany Šulcové. S nápadem natáčet v hereččině vile přišla režisérka Marie Poledňáková, když Janě Šulcové přišla nabídnout roli Kateřiny. „Já bych si filmaře domů nepustila. Víte, kolik to je lidí? Stačilo, že chodili na záchod a pro občerstvení,“ vzpomínala herečka před lety.

Dům z první republiky prošel minimálními úpravami. Součástí je i krásná zahrada. „Už když jsme ho v sedmdesátých letech renovovali, tak jsem pomáhala se vším, nosila cihly, míchala maltu. Pak jsem měla dlouho zahradu jako koníček, při práci na ní jsem odpočívala,“ řekla Jana Šulcová.

Víte, že... Konkurzu se zúčastnilo téměř 7 000 dětí, nakonec jich zbylo šest.

Na saních Július Satinský jezdil, na lyžích ho dubloval vycpaný produkční.

Václav Postránecký se proslavil ve scéně sjíždění svahu zakončeném demolicí kadibudky.

I když Pepíno a Dášenka prožívali ve filmu dětskou lásku, jejich herečtí představitelé se ve skutečnosti nesnášeli. Mimo záběry spolu nemohli být pohromadě, jinak se hned prali.

Honoráře nebyly v té době nijak závratné. Sláva, kterou ale hercům film přinesl, byla nevyčíslitelná. Jana Šulcová za svou roli získala 13 800 Kčs a dětští herci obdrželi za své role po 3 000 Kčs.

Zdena Studenková ve filmu mluví česky hlasem Nadi Konvalinkové a zpívá hlasem Heleny Vondráčkové.

Diváci si mysleli, že Júlia Satinského nadaboval Miloš Kopecký. Slovenský herec přitom jen „studoval“ výslovnost a dikci češtiny podle projevu slavného kolegy.