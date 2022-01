Já věděl prd, vzpomíná na S tebou mě baví svět Matýsek

„Léta tryskem pádí, čas nikoho příliš nešetří,“ zpívá se v písničce k filmu S tebou mě baví svět, která byla na základě divácké ankety vyhlášena komedií století.

O tom, jak moc jsou slova písně Sladké mámení pravdivá, se diváci přesvědčí s Markem Dvořákem, Václavem Kordou a Lukášem Pelánkem neboli představiteli Bertíka, Míši a Matýska. Poslednímu jmenovanému byl v době natáčení rok, Václavovi alias Míšovi sedm a Markovi alias Bertíkovi osm.

„Byl jsem nejstarší, a to mi zůstalo,“ říká se smíchem Marek Dvořák, který si jako dítě ještě párkrát zahrál ve filmu i v televizi. U herectví ovšem nezůstal. Do loňska se zabýval dlouhá léta telekomunikacemi, nyní je spokojený ve firmě, která zajišťuje pro stát i obce semafory.

Prozradil také, kdy se mu vyplatilo přiznat, že hrál v komedii. „Já jezdím jednou za rok na víkend na motorky s partou kamarádů a jeden rok bylo téma S tebou mě baví svět,“ vyprávěl Dvořák, jak se chtěli ubytovat v hotelu z filmu. „Volal jsem do hotelu a říkám, že potřebuju pro nás šest motorkářů bydlení. Ale nešlo to. Tak říkám: Víte, já jsem Bertík z toho filmu, co se u vás točil,“ dodal s tím, že to zabralo.

Lukáš Pelánek vystudoval Integrovanou střední školu poštovní a oboru zůstal věrný. Na poště má na starosti klienty, kteří potřebují vyřídit hromadné podání zásilek. Zatímco jeho herečtí kolegové na natáčení dnes už jen vzpomínají jako na příjemnou dětskou zábavu, on to má jinak. „Já věděl prd,“ připomíná, že byl batoletem a až později se dozvěděl, že Matýskem byl vlastně on.

Míša, kterého hrál Václav Korda, pracuje už sedmadvacet let v bance. Na dveřích má štítek „premier bankéř“, což znamená péči o 250 klientů.