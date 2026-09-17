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S kým žije David Copperfield? Modelky střídal roky, s Češkou má dvě děti

Zuzana Stiboříková
  13:08
David Copperfield a Chloe Gosselinovou na světové premiéře dokumentu HBO...

David Copperfield a Chloe Gosselinovou na světové premiéře dokumentu HBO Liberty: Mother of Exiles v New Yorku (7. října 2019) | foto: Profimedia.cz

Maria Petličková
Večírek po udílení Oscarů přilákal i iluzionistu Davida Copperfielda s Chloe...
Patrně nejslavnější žijící iluzionista David Copperfield.
David Copperfield (Las Vegas, 17. května 2015)
48 fotografií
V minulosti prošly jeho náručí takové krásky, jako například Claudia Schifferová. Srdce legendárního kouzelníka si ale nakonec získala módní návrhářka, která si figurou rozhodně nezadá se slavnými modelkami. Kdo je Chloé Gosselinová, se kterou žije David Copperfield skoro dvacet let?

Americký iluzionista David Copperfield se ve společnosti léta pohyboval ve společnosti krásných žen. Byl zasnoubený s Claudií Schifferovou a má dvě děti ze vztahu s českou modelkou Máriou Petličkovou. Ani s jednou se však neoženil.

Mária se s ním dokonce rozešla, přestože čekala dítě. „Zalekla jsem se života s někým tak slavným, toho, jak to bude dál. Nejsem člověk, který se rád vystavuje v novinách, nemám ráda popularitu,“ přiznala v roce 2008 v rozhovoru pro iDNES.cz, že narození syna Dylana před Copperfieldem zpočátku tajila. Vztah se jim sice podařilo obnovit a narodila se z něho ještě dcera Audrey, nakonec se však rozešli.

David Copperfield a Chloe Gosselinovou na světové premiéře dokumentu HBO Liberty: Mother of Exiles v New Yorku (7. října 2019)
Večírek po udílení Oscarů přilákal i iluzionistu Davida Copperfielda s Chloe Gosselinovou.
Patrně nejslavnější žijící iluzionista David Copperfield.
David Copperfield (Las Vegas, 17. května 2015)
48 fotografií

Přibližně od roku 2008 se Copperfield začal vídat s francouzskou modelkou Chloé Gosselinovou a v roce 2010 se jim narodila dcera Sky. Rodina se usadila v Las Vegas v Nevadě. Ačkoli se mu přezdívá „město hříchů“, Chloé v rozhovorech popisovala jejich dům jako oázu obklopenou pouštní krajinou a horami. Kouzelníkův „pouštní příbytek“ nicméně leží v rezidenční oblasti Summerlin a podle realitních magazínů v něm Copperieldovi mají také noční klub s barem a tanečním parketem, posilovnu, vinný sklep a kino.

Aby si jejich soukromý život uchoval trochu magického kouzla, udržuje ho slavný mág co nejvíc v tajnosti a není potvrzeno, zda jsou manželé nebo snoubenci. Pouze Chloé občas nechá veřejnost nahlédnout do soukromí a v textu pro BOAT International z října 2018 označila Davida za svého manžela, čímž svým sledujícím trochu zamotala hlavu.

David Copperfield uměl zmizet před zraky milionů. Ještě lépe schovává svůj soukromý život

Trochu jiná Chloé

Chloé Gosselinová však není jen modelka, která sbalila slavného muže. Narodila se v roce 1984 v Normandii a studovala výtvarné umění na La Cambre v Bruselu. V roce 2014 spustila svou vlastní značku luxusní, ručně vyráběné obuvi Chloé Gosselin, která však nesouvisí s módním domem Chloé.

Díky novému pojetí nadčasovosti a propojení umění s módou si rychle získala pozornost módního průmyslu. „Není to tak, že by umění a móda byly dvě oddělené části mé identity,“ vysvětluje Chloé Gosselin. „Byly a vždy budou propojeny. Malování, skicování, od konceptu až po tvorbu, to vše je součástí mě.“

David Copperfield

Americký iluzionista, kouzelník, producent a podnikatel

  • Celé jméno: David Seth Kotkin
  • Umělecké jméno: David Copperfield, pseudonym inspirovaný titulní postavou románu Charlese Dickense David Copperfield
  • Narození: 16. září 1956 (70 let), New Jersey, USA
  • Děti: syn Dylan a dcera Audrey s Máriou Petličkovou, dcera Sky s Chloé Gosselinovou
  • Proslavil se mimo jiné „zmizením“ Sochy svobody, průchodem Velkou čínskou zdí, létáním nad jevištěm nebo zmizením velkých objektů.
  • Guinness World Records uvádí, že jeho televizní pořady byly odvysílány v 50 zemích, jejich publikum přesáhlo 3,1 miliardy diváků a pořad The Magic of David Copperfield získal 18 cen Emmy.
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