Americký iluzionista David Copperfield se ve společnosti léta pohyboval ve společnosti krásných žen. Byl zasnoubený s Claudií Schifferovou a má dvě děti ze vztahu s českou modelkou Máriou Petličkovou. Ani s jednou se však neoženil.
Mária se s ním dokonce rozešla, přestože čekala dítě. „Zalekla jsem se života s někým tak slavným, toho, jak to bude dál. Nejsem člověk, který se rád vystavuje v novinách, nemám ráda popularitu,“ přiznala v roce 2008 v rozhovoru pro iDNES.cz, že narození syna Dylana před Copperfieldem zpočátku tajila. Vztah se jim sice podařilo obnovit a narodila se z něho ještě dcera Audrey, nakonec se však rozešli.
Přibližně od roku 2008 se Copperfield začal vídat s francouzskou modelkou Chloé Gosselinovou a v roce 2010 se jim narodila dcera Sky. Rodina se usadila v Las Vegas v Nevadě. Ačkoli se mu přezdívá „město hříchů“, Chloé v rozhovorech popisovala jejich dům jako oázu obklopenou pouštní krajinou a horami. Kouzelníkův „pouštní příbytek“ nicméně leží v rezidenční oblasti Summerlin a podle realitních magazínů v něm Copperieldovi mají také noční klub s barem a tanečním parketem, posilovnu, vinný sklep a kino.
Aby si jejich soukromý život uchoval trochu magického kouzla, udržuje ho slavný mág co nejvíc v tajnosti a není potvrzeno, zda jsou manželé nebo snoubenci. Pouze Chloé občas nechá veřejnost nahlédnout do soukromí a v textu pro BOAT International z října 2018 označila Davida za svého manžela, čímž svým sledujícím trochu zamotala hlavu.
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Trochu jiná Chloé
Chloé Gosselinová však není jen modelka, která sbalila slavného muže. Narodila se v roce 1984 v Normandii a studovala výtvarné umění na La Cambre v Bruselu. V roce 2014 spustila svou vlastní značku luxusní, ručně vyráběné obuvi Chloé Gosselin, která však nesouvisí s módním domem Chloé.
Díky novému pojetí nadčasovosti a propojení umění s módou si rychle získala pozornost módního průmyslu. „Není to tak, že by umění a móda byly dvě oddělené části mé identity,“ vysvětluje Chloé Gosselin. „Byly a vždy budou propojeny. Malování, skicování, od konceptu až po tvorbu, to vše je součástí mě.“
David Copperfield
Americký iluzionista, kouzelník, producent a podnikatel