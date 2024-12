Herci se při natáčení pohádky S čerty nejsou žerty sázeli o princeznu

„Kostým mi zkomplikoval život!“ Protějškem hodné a skromné Adélky byla její sestra Angelína. Konkurzu na tuto roli se účastnila řada hvězd, například Veronika Freimanová (69), Zlata Adamovská (65) nebo Dagmar Patrasová (68) ale nakonec ji získala Dana Bartůňková (67), která zaujala i tím, že při konkurzu zakopla o kabel a pěkně od plic si ulevila. Když se řekne S čerty nejsou žerty, co se vám po letech vybaví?

Je toho spousta, třeba patery nádherné šaty, které mi nechali ušít z brokátu dovezeného ze západního Německa, nebo speciální korzet, kvůli kterému jsem mívala nástup na plac i o dvě hodiny dříve než ostatní. Někdy jsme začínali se šněrováním, oblékáním, líčením a česáním už v šest ráno. Vydržet v kostýmu celý den asi nebyla žádná legrace?

Jen dojít si na toaletu bylo malé dobrodružství. Při natáčení scény, kdy se splaší koně, měl režisér Bočan jasnou představu slunečních paprsků prosvítajících mezi stromy, a tak jsme čekali, až to přijde. Trvalo to a Mireček Dlouhý už o nás měl starost. „Nedáte si, holky, něco k pití?“ ptal se a postupně nám přinesl několik limonád s malým rumíkem… Ne že bychom se opily, ale nastal jiný problém, kterého jsem se kvůli výpravnému kostýmu bála – začalo se mi chtít čurat. Za stromy se mnou musela tři děvčata ze štábu, potřebovala jsem, aby mi někdo přidržel nahoře ty tři sukně, které jsem měla na sobě. Jenže vykonejte potřebu v takové situaci. Vaším filmovým tatínkem byl Josef Kemr, točili i další skvělí herci, jak jste tam spolu vycházeli?

Film má podle mě úžasnou atmosféru, a to ze dvou důvodů. Všichni jsme bydleli v pronajatém statku, někdo sice musel kvůli další práci odjíždět, ale většina kolegů jako Nárožný, Kemr, Vetchý nebo Preiss zůstávala. Večer se udělal táboráček, přivezli něco dobrého k jídlu a pití, povídalo se, prostě pohoda. Ne jako dneska, kdy produkce tlačí na to, aby se všechno zvládlo co nejrychleji. Starší herci dávali rady těm mladším a ti je s povděkem přijímali. Mně tehdy hodně pomáhal právě pan Kemr nebo Viktor Preiss. A ten druhý důvod, proč se podle vás film povedl?

Tou druhou skvělou záležitostí byl samotný Hynek Bočan, který nekřičí a při natáčení bývá naprosto v klidu. Jeho mají herci rádi a ono je to potom na plátně vidět.