Rytmusovi shořelo auto na dálnici, podařilo se mu vyváznout bez zranění

„Toto je auto (Defender) mojí ženy, v kterém jezdívala denně s naším synem. I dva dny předtím, než mi vybuchlo během jízdy, se s ním vrátila z Chorvatska,“ popsal Rytmus k videu hořícího vozu.

„Ten nahoře asi chtěl, abych ten večer v tom autě seděl já a všechno zvládnul, protože kdyby tam seděla moje Jasmina se Sanym, tak tu dnes nejsou,“ uvedl raper.

rytmusking Priatelia a fans toto je auto (defender) mojej ženy v ktorom jazdievala denne s naším synom. Aj dva dni pred tým ako mi vybuchlo počas jazdy sa s ním vrátila z Chorvatska. Ten hore asi chcel, aby som ten večer v tom aute sedel ja a všetko zvládol, pretože ak by tam sedela moja Jasmina so Sanym, tak dnes tu nie su. Vážte si každú jednu sekundu a šťastný návrat domov @jasmina_alagic oblíbit sdílet odpovědět uložit

Pro portál Topky.sk následně popsal, že mu něco vybuchlo v podvozku, potom se vypnul motor a on z okénka viděl vyšlehnout plameny.

„V plném provozu mezi kamiony a auty jsem musel na volnoběh dostat auto ke krajnici, abych nikoho neohrozil,“ popsal situaci, kdy už mu začal stoupat dým do interiéru.

Pak už měl jen několik sekund na to, aby se dostal ven, protože „začaly praskat plasty a bylo slyšet několik dalších výbuchů od pneumatik a dalších částí“.

Zastavil u něj jiný řidič, který se ho zeptal na jeho zdravotní stav a zavolal záchranáře.

„Asi nikdy jsem nebyl tak blízko smrti a je to pocit, který s vámi zamává, ale do toho nemáte čas to zpracovávat, protože víte, že vás čeká obrovský koncert, kde na vás lidé spoléhají. Všechny obavy jsem musel potlačit,“ řekl Rytmus.