Dnešní rodiče jsou k dětem až příliš mírní, říká čtyřnásobný otec Ryan Reynolds

Ryan Reynolds se rozpovídal o tom, jak společně s manželkou Blake Lively vychovávají své tři potomky. Podle herce jsou dnešní rodiče naprosto jiní, než tomu bylo v minulosti. „Jsme dnes všichni na své děti až příliš mírní a hodní. Například já nikdy nekřičím, což jsem jako dítě ze strany svých rodičů neznal. Tak jsem vyrostl – bylo to trochu praštěné, výchova mých rodičů byla taková improvizovaná věčná hlasitá bojovka,“ uvedl na marketingové konferenci Inboud v Bostonu.

Podle herce jsou však změny ve výchově dětí k lepšímu. „Teď je to tak, že si občas při výchově vlastních dětí zavzpomínám na své vlastní dětství a některé momenty. Jsou to pro mě takové mé osobní výchovné materiály. A uvědomím si, že je třeba s dětmi občas trochu soucítit a ne jen být ten přísný táta, který má doma respekt, ale kterého se děti možná i trochu bojí,“ říká.

„Chce to silné pevné pouto a hlavně stoprocentní důvěru mezi vámi a vašimi dětmi. Chci, aby věděly, že ať už udělají cokoliv, hlavu jim za to neutrhnu a vždy tu budu pro ně a budu se jim snažit pomoci. Jako dítě jsem to tak sám necítil a mrzelo mě to,“ vzpomíná.

Ryan Reynolds také prozradil, že se chtěl sám o sobě dozvědět více a proto se zúčastnil semináře o řešení konfliktů. To mu v pohledu na některé běžné životní situace pomohlo. „Zkrátka jsem často nevěděl, jak správně zpracovat věci, které jsem cítil. Když jsem byl mladší, byl jsem opravdu hrdý a myslel jsem si, že vždycky musím ve všech argumentacích vyhrát se svou pravdou, jinak je to konec světa. Ale tak to opravdu není. Každý dělá chyby a je třeba se naučit umět občas přehodnotit své názory a umět s klidem a pochopením uznat, že může mít pravdu i někdo jiný,“ vysvětluje.

„Při řešení konfliktů můžete s někým nesouhlasit, a přesto se s ním perfektně propojit, zamyslet se nad jeho pohledem na věc a něco si z toho odnést,“ říká.

Přestože se Reynolds postupně naučil pracovat se svými pocity, jeho malé děti se to podle něj stále učí. „Mám čtyři děti a zatím to vypadá, že žádné z nich nemá potřebu něco si za každou cenu dokazovat, nebo na něčem trvat jen proto, aby vyhrály diskuzi. Částečně je to tak asi i proto, že se narodily v dost poklidné rodině. Většinu napjatých situací řešíme doma humorem a s nadhledem. Dokážeme jako rodiče uznat své občasné chyby, to je myslím dost důležité a děti vás za to nakonec dost ocení. Nikdo z nás není dokonalý a není rozhodně třeba si na to hrát,“ dodává.

Ryan Reynolds a jeho manželka Blake Lively se vzali v září roku 2012, mají spolu dcery James (9), Inez (7) a Betty (4), ke kterým přibyl před rokem syn Olin.