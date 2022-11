Ryan Reynolds chce čtvrtou holčičku, k filmu dcery zatím nepustí

„Pouštět děti do byznysu jako je tento není obecně o těch dětech, ale obvykle o jejich rodičích. Až budou starší, tak si budou moct dělat, co jen budou chtít a já budu nadšený,“ vysvětlil Ryan Reynolds pro časopis People. Zásadní je podle něj nyní podporovat co nejvíc rozmanitých zájmů, jaké děti mají.

Slavný pár vychovává sedmiletou James, šestiletou Inez a tříletou Betty a Ryan Reynolds se netají tím, že by chtěl čtvrtou holčičku. „Znám holky, tak v to tak nějak doufám, ale jsem připraven na cokoli,“ řekl herec, který je sám ze čtyř dětí a má tři starší bratry.

Ryan Reynolds a Blake Lively se vzali v roce 2012. Potkali se při natáčení filmu Green Lantern. Herečka nyní manžela doprovázela na předávání cen American Cinematheque, kde Ryan Reynolds přebíral hlavní ocenění a Blake Lively mu vzdala hold z pódia.

Ve svém projevu chválila na svém muži všechno od jeho srdce, přes humor, filantropii až po jeho nepřekonatelnou pracovní morálku. Mnoho z těchto ohromujících vlastností přisoudila jeho domovině Kanadě. Právě tato země ho podle ní formovala a udržela při zemi a zdravém rozumu. „A teď já a naše holčičky jsme jeho domov,“ dodala.