Zhubl a zestárl. Je nemocný, nebo na drogách, hodnotí moderátora Seacresta

Moderátor se rozhodl na Instagramu podělit o to, jak poslední dobou žije. Jeho sledující jej tak mohli spatřit například na záběru odkudsi zvenčí, kde stojí v jednobarevném béžovém kompletu se stromořadím na pozadí, při domácím odpočinku nebo v kuchyni, jak si připravuje jídlo.

ryanseacrest Who wore it better? #NationalSunglassesDay ️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Sledujícím připadá, že je Ryan Seacrest o poznání hubenější, než jak ho znají. Jako moderátor také vždy v minulosti vystupoval hladce oholený, zatímco na aktuálních fotkách mu tvář pokrývá šedé strniště. „Vypadá nějak křehce, nemocně, sešle... Doufám, že je v pohodě,“ napsal jeden z fanoušků, což mu ostatní kvitovali stovkami lajků.

„Ryane, mám tě moc ráda, ale jsi teď nějak hrozně moc hubený. To pak člověk vypadá výrazně starší,“ poznamenala jiná uživatelka. Podobně znepokojené postřehy sdíleli i mnozí další, a to především na adresu jeho štíhlé postavy. Jeden z fanoušků do toho napsal, že mu padesátiletý moderátor připomněl spíše o několik let staršího zpěváka Marca Anthonyho.

V reakcích se však objevily i slova podpory. „Není slušné někomu říkat, že je příliš hubený. Já to třeba slýchám taky, ale kvůli svým lékům s tím nic nenadělám,“ napsal kdosi. Jiný z uživatelů připomněl, že Ryan tyto fotografie sdílel na svém osobním účtu, a že tudíž není v pořádku kritizovat a rozebírat do detailů jeho vzhled jen proto, že je známou osobností.

„Ryan poslední dobou zkouší nové taktiky cvičení – má už měsíce nového trenéra, Dodda Romera – a tentokrát poprvé zkouší i pilates a jógu v kombinaci s odlehčeným jídelníčkem. Změny jsou dost viditelné,“ vysvětlil nejmenovaný zdroj bulvárního webu Page Six.

„Zároveň si momentálně užívá letní dovolenou a ve svém jídelníčku má převážně hodně ryb a zeleniny,“ řekl o moderátorovi, který je poslední dobou znám mimo jiné svou oblibou ve zdravé středomořské stravě.

Není to přitom zdaleka poprvé, co má někdo potřebu komentovat jeho tělesné proporce. Ryan Seacrest se před lety svěřil, že v pubertě stravování i pohyb podceňoval, a ve výsledku byl terčem posměchu kvůli svojí výraznější nadváze.

„Doteď v zrcadle vidím toho malého kluka, ze kterého si všichni dělali srandu. Z nějakého důvodu si nemůžu pomoct, snažím se teď zůstat štíhlý za každou cenu,“ přiznal v roce 2006. „Takové věci a šikanu už nechci nikdy zažívat. Motivuje mě to usilovat o rovnováhu v jídelníčku, aniž bych si odpíral věci, které mám rád.“