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Russell Crowe zhubl 25 kilo. Po šedesátce vypadá opět téměř jako Gladiátor

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Russell Crowe a jkeho syn Tennyson (červenec 2026)

Russell Crowe a jkeho syn Tennyson (červenec 2026) | foto: Profimedia.cz

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Herec Russell Crowe (62) překvapil fanoušky výraznou proměnou. Ukázal fotku z posilovny, na které pózuje po boku hvězdy wrestlingu Drewa McIntyrea. „Gladiátor je zpátky,“ reagoval jeden z fanoušků. Crowe, který se proslavil oscarovou rolí Maxima ve filmu Gladiátor, před natáčením nového filmu zhubl přibližně 25 kilogramů.

Podobnou fotku zveřejnil také v červenci, kdy zapózoval se svým dvacetiletým synem Tennysononem. Crowe svou proměnu přikládá především dlouhodobé a postupné fyzické přípravě.

„Vytrvalost je váš přítel,“ napsal na Instagramu. Herec právě dokončuje natáčení filmu The Last Druid ve Španělsku. V přípravě na další projekt Highlander ho čeká natáčení například po boku Henryho Cavilla.

O výrazném hubnutí Crowe hovořil už loni v podcastu The Joe Rogan Experience. Po dokončení filmu Norimberk podle svých slov vážil přibližně 126 kilogramů, po léčbě artritidy se pak jeho váha snížila na zhruba 100 kilo. „Jdu na to opravdu pomalu,“ vysvětlil herec.

Právě kvůli natáčení Highlandera se obával, že bude muset trénovat příliš intenzivně. „Když se blížil termín natáčení, říkal jsem si, že budu muset cvičit snad třikrát denně. To by pro mě nebylo moc dobré. Sice bych to nějakou dobu zvládl, ale pak bych přestal úplně,“ přiznal.

Russell Crowe ve filmu Gladiátor (2000)

Crowe zároveň uvedl, že při hubnutí sehrálo roli také omezení alkoholu. „Jak stárnete, začnete poznávat své limity,“ řekl herec. Alkoholu se sice vzdát úplně nechce a považuje ho za součást svého kulturního dědictví, ale snaží se nepít jen ze zvyku. „Snažím se teď nepít jen tak, jen pro to, abych se napil.“

Proměna už sklidila nadšené reakce fanoušků, kteří si všímají především jeho svalnatější postavy. „Být v 62 letech takhle namakaný je šílené,“ napsal jeden z nich, zatímco další jednoduše reagoval: „Respekt, Russelle.“

Po filmech The Last Druid a Highlander čekají Crowea další náročné filmové projekty, pro které se prý snaží zůstat v co nejlepší fyzické kondici.

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