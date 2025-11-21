Russell Crowe zhubl 26 kilogramů. Mám fígl, stačilo omezit jednu věc, radí herec

Rodák z Nového Zélandu o své fyzické proměně hovořil v podcastu The Joe Rogan Experience. Přiznal, že po dokončení svého posledního filmu Nuremberg vážil 126 kilogramů. „Teď mám 100,9 kilo,“ pochlubil se.
„Mám fígl. Stačilo omezit jednu věc. Dřív jsem pil relativně často alkohol, teď je to maximálně jednou týdně. A spíš si dám jen sklenku kvalitního vína, než aby šlo o nějaké velké popíjení. Snažím se teď zkrátka nepít jen tak pro nic za nic. Nepít jen proto, abych něco pil, jako to bývalo kdysi a jako to dělá spousta lidí,“ přiznal Crowe.
Změna stravování a omezení alkoholu měly podle něj obrovský vliv na energii, kondici i celkovou pohodu. Zdůrazňuje, že hubnutí u něj nebylo jen o vzhledu: „Chci tyto změny proměnit v životní styl, ne hledat rychlý výsledek,“ říká. Jeho fyzická kondice je podle něj nyní zhruba o 70 procent lepší než před rokem, díky čemuž se cítí výrazně zdravěji.
Na otázku, zda je podle něj návykovější alkohol nebo hazard, reagoval: „Pozor, abychom si, kamaráde, špatně nerozuměli. Jsem velkým zastáncem toho dát si občas drink – je to součást mé kulturní tradice a pro muže z pracující třídy je to zatracené právo, Joe,“ řekl se smíchem.
|
Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor
Postěžoval si také, že společnost nadměrné pití alkoholu i sázení normalizuje, aniž by přemýšlela o tom, jaké škody způsobují. „Ale jak člověk stárne, postupně se učí a nachází své limity,“ prohlásil držitel Oscara a Zlatého glóbu. Jeden večer „zábavy“ týdně považuje v současnosti za naprosto dostačující.
Russell Crowe je jednou rozvedený. V letech 2003 až 2018 byl ženatý s herečkou Danielle Spencerovou (56), se kterou má dva syny – Tennysona (19) a Charlese (21).
Už více než pět let tvoří pár s herečkou Britney Theriotovou (33). Svatbu ale neplánuje. „Všude se píše, že jsme s Britney zasnoubeni a že se budu znovu ženit. Ne, nebudu. Můj život je radostný a šťastný – proč bych to kazil svatbou?“ řekl.
Podle herce mají s partnerkou skvělý vztah a jsou spolu velmi spokojeni. „Respektujeme se navzájem, probouzíme se často s úsměvem a jsme velmi šťastní,“ dodal Crowe.