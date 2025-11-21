Russell Crowe zhubl 26 kilogramů. Mám fígl, stačilo omezit jednu věc, radí herec

Autor: ,
  13:44
Hollywoodský herec Russell Crowe (61) se rozhodl udělat velkou změnu ve svém životě a výsledky jsou patrné na první pohled. V průběhu posledního roku se mu podařilo zhubnout 26 kilogramů, především díky novému životnímu stylu a omezení alkoholu.
Russell Crowe s přítelkyní Britney Theriotovou (Los Angeles, 24. října 2025)

Russell Crowe s přítelkyní Britney Theriotovou (Los Angeles, 24. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Russell Crowe
Russell Crowe
Russell Crowe, Britney Theriot
Russell Crowe ve snímku Nuremberk (Norimberk)
49 fotografií

Rodák z Nového Zélandu o své fyzické proměně hovořil v podcastu The Joe Rogan Experience. Přiznal, že po dokončení svého posledního filmu Nuremberg vážil 126 kilogramů. „Teď mám 100,9 kilo,“ pochlubil se.

Russell Crowe ve snímku Nuremberk (Norimberk)

„Mám fígl. Stačilo omezit jednu věc. Dřív jsem pil relativně často alkohol, teď je to maximálně jednou týdně. A spíš si dám jen sklenku kvalitního vína, než aby šlo o nějaké velké popíjení. Snažím se teď zkrátka nepít jen tak pro nic za nic. Nepít jen proto, abych něco pil, jako to bývalo kdysi a jako to dělá spousta lidí,“ přiznal Crowe.

Russell Crowe s přítelkyní Britney Theriotovou (Los Angeles, 24. října 2025)
Russell Crowe
Russell Crowe
Russell Crowe, Britney Theriot
49 fotografií

Změna stravování a omezení alkoholu měly podle něj obrovský vliv na energii, kondici i celkovou pohodu. Zdůrazňuje, že hubnutí u něj nebylo jen o vzhledu: „Chci tyto změny proměnit v životní styl, ne hledat rychlý výsledek,“ říká. Jeho fyzická kondice je podle něj nyní zhruba o 70 procent lepší než před rokem, díky čemuž se cítí výrazně zdravěji.

Na otázku, zda je podle něj návykovější alkohol nebo hazard, reagoval: „Pozor, abychom si, kamaráde, špatně nerozuměli. Jsem velkým zastáncem toho dát si občas drink – je to součást mé kulturní tradice a pro muže z pracující třídy je to zatracené právo, Joe,“ řekl se smíchem.

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Postěžoval si také, že společnost nadměrné pití alkoholu i sázení normalizuje, aniž by přemýšlela o tom, jaké škody způsobují. „Ale jak člověk stárne, postupně se učí a nachází své limity,“ prohlásil držitel Oscara a Zlatého glóbu. Jeden večer „zábavy“ týdně považuje v současnosti za naprosto dostačující.

Russell Crowe je jednou rozvedený. V letech 2003 až 2018 byl ženatý s herečkou Danielle Spencerovou (56), se kterou má dva syny – Tennysona (19) a Charlese (21).

Už více než pět let tvoří pár s herečkou Britney Theriotovou (33). Svatbu ale neplánuje. „Všude se píše, že jsme s Britney zasnoubeni a že se budu znovu ženit. Ne, nebudu. Můj život je radostný a šťastný – proč bych to kazil svatbou?“ řekl.

Podle herce mají s partnerkou skvělý vztah a jsou spolu velmi spokojeni. „Respektujeme se navzájem, probouzíme se často s úsměvem a jsme velmi šťastní,“ dodal Crowe.

ANKETA: Chcete zhubnout? Co proto uděláte?

celkem hlasů: 1470
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nemocný Hezucký poslal vzkaz. Mareš se neubránil pláči, že parťák nemohl vysílat

Na Mňam TV bude mít svou talkshow i s Patrikem Hezuckým. Leoš je ale sólista a...

Leoš Mareš vysílal v úterý ranní show na Evropě 2 společně s Kateřinou Říhovou, ovšem bez svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého, který měl původně dorazit do studia. Oba moderátoři během...

Bývalá Miss Německo neuhlídala dekolt, na premiéře seriálu Landman ji zradily šaty

Yvonne Woelke povolila na červeném koberci velmi úzká ramínka šatů, tady se...

Herečka a bývalá Miss Německo, Yvonne Woelke, se na berlínské premiéře druhé řady seriálu Landman postarala o pořádný rozruch. Blondýnka neuhlídala svou večerní róbu a přímo na červeném koberci jí...

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života

Uklízečka Jana z Mostu se v 57 letech neváhala svléknout v Naked Attraction...

Jana z Mostu se celý život věnovala hlavně rodině. Děti ale dospěly a ona se rozhodla ještě něco začít. Začala cestovat, chodit na koncerty a odhodlala se i ke kroku, který by v 57 letech málokdo...

Miss Universe se stala Mexičanka, kterou před finále nechali po konfliktu vyvést

Miss Mexiko Fátima Boschová na Miss Universe při promenádě v plavkách....

Vítězkou Miss Universe 2025 se v pátek v thajském Bangkoku stala pětadvacetiletá Fátima Boschová Fernándezová z Mexika. Její cesta k vítězství nebyla bez kontroverzí. Před finále soutěže krásy došlo...

21. listopadu 2025  11:30

Seznamku Bachelor Česko opustily první soutěžící, vybrané krásky si užily rande

Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova...

Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova Bachelor Česko 2, kterou nyní mohou sledovat televizní diváci. Netradiční seznamka má za sebou první vyřazování. Po...

21. listopadu 2025  10:40

Haaland v Prostřenu? U plotny úřaduje český dvojník slavného norského fotbalisty

Účastník pořadu Prostřeno! je nápadně podobný norskému fotbalistovi Erlingovi...

Diváci pořadu Prostřeno! si všimli, že je v něm tento týden soutěžící, který je velmi podobný norskému fotbalistovi Erlingovi Haalandovi (25). Slavný kanonýr si k nám sice neodskočil uvařit...

21. listopadu 2025  9:35

Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Kateřina alias Jiřina

Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti...

21. listopadu 2025

Objednávají si ji ti nejlepší. Patricie Kaňok ale některé interprety odmítá

Patricie Kaňok

Na domácím trhu je její nejúspěšnější písničkou Boky jako skříň, kterou otextovala pro Ewu Farnou. V zahraničí je druhým nejpřehrávanějším českým songem zpěvačky Patricie Kaňok My Sister’s Crown,...

21. listopadu 2025

Podle bulváru se pořád rozvádíme. Je mi manžela líto, říká Vlasáková

Manželé Lenka Dolanská Vlasáková a Jan Dolanský na premiéře hororu Krvavý...

„Nejvíc mě zaujal příběh toho lékaře. Jak rychle se všechno změní, když vám najednou celý svět přestane věřit. Stačí jedno podezření a zhroutí se všechny jistoty a vztahy, na které jste byli zvyklí,“...

21. listopadu 2025

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

20. listopadu 2025  14:40

Dceři supermodelky Claudie Schifferové je 21 let, jablko nepadlo daleko od stromu

Dcera supermodelky Claudie Schifferové, Clementine Vaughnová, oslavila 21....

Slavná německá supermodelka Claudia Schifferová se po hvězdné dráze v 90. letech stáhla po sňatku s Matthewem Vaughnem v roce 2002 do soukromí. S o rok mladším manželem, filmovým producentem, mají...

20. listopadu 2025  13:14

Novému Harrymu Potterovi jsem napsal dopis, prozradil Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic...

Britský herec Daniel Radcliffe (36) se mezi lety 2001 až 2011 proslavil filmovou rolí čaroděje Harryho Pottera. Herec nyní promluvil o připravované seriálové adaptaci a prozradil, že je v kontaktu s...

20. listopadu 2025  12:38

Missky se skácely na pódiu. Jamajčanku převezli do nemocnice

Miss Velká Británie Danielle Latimerová během přehlídky národních kostýmů na...

Stres, maximální soustředění a k tomu dlouhé šaty – tato kombinace se na světovém finále Miss Universe v Bangkoku nevyplatila hned dvěma soutěžícím. Na pódiu nejprve upadla reprezentantka Velké...

20. listopadu 2025  11:11

Ernesto Čekan myslel, že jen rychle stárne. Ukázalo se, že má vzácnou formu leukémie

Ernesto Čekan v pořadu 13. komnata (listopad 2025)

Herec Ernesto Čekan (53) má za sebou náročné období, které prožíval bez pozornosti médií. Lékaři mu diagnostikovali vzácnou poruchu krvetvorby a musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. Promluvil...

20. listopadu 2025  9:52

Topmodelka Pavlína Pořízková odhodila župan a předvedla se v prádle

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (60) nemá problém se stárnutím, šedivými vlasy a ani s tím, že se její tělo s věkem přirozeně mění. Fanouškům na sociální síti ukázala, že ani postava supermodelky...

20. listopadu 2025  8:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.