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Nejsem vinen, vzkázal Russell Brand z vězení. Pobouřil tím britskou vládu

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  17:46
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Russell Brand na MTV Video Music Awards v Los Angeles (7. září 2008)

Russell Brand na MTV Video Music Awards v Los Angeles (7. září 2008) | foto: AP

Russel Brand
Russell Brand a jeho matka Barbara na Oscarech v Los Angeles (27. února 2011)
Russell Brand a Sean „Diddy“ Combs v Las Vegas (2. května 2009)
Russell Brand a Katy Perry
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Britský komik a herec Russell Brand, kterého soud 9. listopadu poslal na deset let a šest měsíců do vězení za znásilnění a sexuální napadení, v dopise adresovaném svým příznivcům vinu odmítl. Úřad britského premiéra Andyho Burnhama dnes podle BBC označil Brandovo vyjádření za otřesné a sdělil, že věc bude prošetřena. Vězni nemají právo činit prohlášení, a to ani prostřednictvím zástupců.

„Nejsem vinen ze zločinů, za které jsem byl odsouzen,“ přečetla Brandovo vyjádření jeho manželka Laura v jejich nedělním pořadu Sunday Service (Nedělní bohoslužba) na platformě YouTube. Uvedla, že s manželem hovořila a že je v pořádku a modlí se. V dopise Brand označil vězeňské dozorce za laskavé a obětavé a zároveň vyzval veřejnost, aby podpořila jeho „drahou manželku a rodinu“.

Úřad britského premiéra sdělil, že pokud se bude prokázáno porušení vězeňských pravidel, očekává vyvození důsledků. Londýnská zmocněnkyně pro oběti trestných činů Andrea Simonová zdůraznila, že Brandovo vyjádření povede k opětovnému traumatizování nejen jeho obětí, ale také dalších žen, které byly znásilněny.

Znásilnění a tři sexuální napadení. Komik Brand dostal deset a půl roku

Britský ministr zahraničí Ed Miliband řekl stanici Sky News, že považuje za odporné, když Brand neprojevuje žádnou lítost. Činy, za které byl herec odsouzen, pak označil za ohavné.

Brand, který v poslední době vystupoval jako křesťanský influencer s velkým počtem podporovatelů z řad věřících, mimo jiné ze Spojených států, podle soudního verdiktu v letech 2004 až 2009 napadl několik žen. Brand vinu celý proces odmítal. Ženy, které podle soudu napadl, vypověděly, že následky Brandových činů pociťují dodnes. Londýnská metropolitní policie navíc Branda vyšetřuje pro podezření z dalších dvou znásilnění, v jednom z případů šlo o tehdy 16letou dívku.

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Soudce, který Branda odsoudil, uvedl, že Brand zneužíval svého postavení a slávy a že jeho popularita ho chránila až do roku 2023, kdy novináři zveřejnili první zprávy o obviněních ze znásilnění a sexuálního napadení. Tyto informace povzbudily další ženy, aby se obrátily na policii.

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